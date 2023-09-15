明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

羅兵咸：港股TMT市盈率遠遜內地 上半年只有10家來港上市 共集資23億

【明報專訊】會計師事務所羅兵咸永道（PwC）公布，今年上半年只有10家內地科技、媒體及通訊行業（TMT）企業赴港上市，無論宗數及市盈率均較內地創業板、科創板為低。羅兵咸永道中國內地媒體行業主管合伙人蔡智鋒說，目前香港IPO市場較受歡迎的行業是消費零售類，與內地受歡迎的科創、創板明顯不同。

消費零售類較受歡迎

蔡智鋒續稱，全球經濟環境前景未明、地緣政治緊張，除了降低港股市場交投，亦令港股的美元投資份額減少。他認為，有待不穩定因素消散後，才有更多企業選擇來港上市；當互聯互通機制開通更多類別後，有望刺激交投。

根據報告統計，上半年來港上市的TMT新股總集資額為23億元，平均融資額為2.29億元（見圖），平均首發市盈率（除虧損企業外）為22倍；相比之下，零售消費行業4家總集資額為66億元，平均集資額為16.42億元，平均首發市盈率（除虧損企業外）為25倍。相對內地A股，2023年上半年TMT企業IPO數目，較2022年下半年的124宗顯著減少，有66宗，融資總額829億元。

中概股赴美上市方面，羅兵咸永道中國審計業務合伙人陳建孝認為，雖然中概股前往美股上市的渠道有所開放，但未完全回到之前的情况。另高增長的高科技行業到美股上市比較多，因赴美上市有一定吸引力，但最終要視乎整體環境。今年上半年共有19家內地企業赴美上市，其中6家TMT企業總集資額為2.99億美元，為各行業最多，平均集資額為0.5億美元，平均首發市盈率（除虧損企業外）為38倍。

上半年19內地企業赴美上市

內地早前表明要控制A股新股上市，蔡智鋒認為，政府可能為提振投資者對股市的長遠信心。至於港交所（0388）早前修訂《上市規則》指出，公司申請IPO時毋須特別披露與中國相關風險。蔡智鋒表示，香港作為國際金融市場，按金融慣例會披露數據，而且公司為吸引投資者了解其優勢，料券商和公司會繼續參考以往TMT企業在港IPO時的招股書披露方式。

相關字詞﹕羅兵咸永道

上 / 下一篇新聞

人行降準0.25百分點 釋放5000億 強調保持流動性合理充裕 信貸合理增長
人行降準0.25百分點 釋放5000億 強調保持流動性合理充裕 信貸合理增長
人行據報要求大銀行 暫緩外匯頭寸平倉
人行據報要求大銀行 暫緩外匯頭寸平倉
途虎養車首日孖展5459萬 未足額
途虎養車首日孖展5459萬 未足額
恒指微彈38點 結束六連跌
恒指微彈38點 結束六連跌
百度3個月沽攜程ADS套逾10億
百度3個月沽攜程ADS套逾10億
高盛再轉軚 料今年港樓價持平 預計2026年才回升 降多家本港地產商目標價
高盛再轉軚 料今年港樓價持平 預計2026年才回升 降多家本港地產商目標價
歐冠昇：內地本港中東結合顯獨特價值
歐冠昇：內地本港中東結合顯獨特價值
渣打與迪拜簽訂合作協議 加強兩地策略合作
渣打與迪拜簽訂合作協議 加強兩地策略合作
貿發局疫後歐洲首辦商貿推廣活動
貿發局疫後歐洲首辦商貿推廣活動
百勝中國擬3年斥30億美元派息兼回購
百勝中國擬3年斥30億美元派息兼回購
香港歐萊雅：上半年業務增長勁 需求回疫前
香港歐萊雅：上半年業務增長勁 需求回疫前
歐央行加息1/4厘 隔夜存息4厘新高 指利率為控通脹達「重大貢獻」 市場料息口見頂
歐央行加息1/4厘 隔夜存息4厘新高 指利率為控通脹達「重大貢獻」 市場料息口見頂
紐約期油曾升穿90美元
紐約期油曾升穿90美元
巴郡去年買入惠普後首減持
巴郡去年買入惠普後首減持
花旗公布20年最大規模改組 CEO權力增
花旗公布20年最大規模改組 CEO權力增
張兆聰：買金成走資途徑 留意金飾股
張兆聰：買金成走資途徑 留意金飾股
美元定存高息精選
美元定存高息精選
植耀輝：手機股未受惠新iPhone
植耀輝：手機股未受惠新iPhone
葉創成：預留資金 下周認購5手新綠債
葉創成：預留資金 下周認購5手新綠債
技術取勝：中國中藥或下試2.7元
技術取勝：中國中藥或下試2.7元
盧駿匡：炒挾淡倉 必須控制注碼
盧駿匡：炒挾淡倉 必須控制注碼
劉思明：降準夜期反應一般 還看今公布數據
劉思明：降準夜期反應一般 還看今公布數據
周顯：大股東增持或最終私有化
周顯：大股東增持或最終私有化
譚新強：美國CEO對AI的憂慮
譚新強：美國CEO對AI的憂慮
湯文亮：美停止加息 看兩個因素
湯文亮：美停止加息 看兩個因素
清邁或成東盟重要商業城巿 樓價仍低
清邁或成東盟重要商業城巿 樓價仍低
凱和山首批均呎1.1萬 重返4年前 涉140伙 最低折實呎價9168元
凱和山首批均呎1.1萬 重返4年前 涉140伙 最低折實呎價9168元
話你知：路勁6年前每呎樓面價6700元奪掃管笏地
話你知：路勁6年前每呎樓面價6700元奪掃管笏地
信置佔啟德項目五成股權
信置佔啟德項目五成股權
OMA OMA特色戶548萬沽 業主料微蝕
OMA OMA特色戶548萬沽 業主料微蝕
新地西九TOWNPLACE加推180伙
新地西九TOWNPLACE加推180伙
麗展放售基隆街舖 叫價3000萬
麗展放售基隆街舖 叫價3000萬