明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

人行降準0.25百分點 釋放5000億 強調保持流動性合理充裕 信貸合理增長

【明報專訊】人民銀行昨傍晚突然公布，下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，更罕有地加快至翌日（即今日）起生效，市場估計將釋放長期資金5000億元。分析指內地銀行自本月25日起降低現有首套房按揭利率，內銀盈利將進一步受壓，因此有迫切需要紓緩淨息差收窄的壓力，不過要刺激貸款增長，仍需要放寬監管政策，以恢復消費者和企業信心。

明報記者

是次降準不包括已執行5%存款準備金率的金融機構，亦是繼今年3月27日降準0.25個百分點後第二度降準，降準後金融機構加權平均存準率約為7.4%，主要銀行為10.5%（見圖）。人行昨傍晚公布降準消息後，人民幣稍為轉弱，截至晚上9時半左右，在岸人民幣於7.28徘徊；離岸人民幣報7.2919，跌208點子（1元等於1萬點子）。昨日降準消息公布前、離岸人民幣拆息仍普遍上升，除隔夜回落11個基點至5.08厘，結束此前的5連漲外、1個月期拆息亦升36個基點至5.14厘，突破5厘創2018年新高。

人幣轉弱 1個月拆息突破5厘

人行表示，降準是為鞏固經濟回升向好的基礎，保持流動性合理充裕。當局將精準有力實施好穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕、信貸合理增長，以及貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，更好地支持重點領域和薄弱環節，兼顧內外平衡，保持匯率基本穩定，穩固支持實體經濟持續恢復向好，推動經濟質素有效提升和數額合理增長。

為降低社會借貸成本，1年期貸款市場報價利率（LPR）自2021年12月已5度下調，令大型內銀淨息差和純利受壓。法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，降準釋放資金可用作向外借貸或購買債券投資，有助紓緩銀行淨息差下跌壓力。對於人行要求本月起下調現有首套房按揭利率，吳卓殷估計按息下調0.5厘，將降低銀行淨息差0.08厘和盈利8%，影響巨大，因此有迫切需要降準紓緩銀行盈利壓力，他指近月銀行已與央行討論如何紓緩息差壓力，存款利率自5月起亦3次傳出下調。

渣打銀行中國宏觀策略部主管劉潔表示，人行降準時間比預期早，表明人行年內會維持大膽的貨幣寬鬆政策，除增加第四季進一步降準和下調MLF利率的可能，更提高下周三減息機率。

分析：下周三減息機率增

內地今日將公布8月消費、投資，以致最新MLF利率等數據，吳卓殷表示，房地產行業仍面臨壓力，人行提早降準生效，料亦希望加快信貸政策傳導。不過降準能否產生信貸需求，始終需要企業和家庭信心恢復，監管政策亦要有所放寬。

上 / 下一篇新聞

人行據報要求大銀行 暫緩外匯頭寸平倉
人行據報要求大銀行 暫緩外匯頭寸平倉
羅兵咸：港股TMT市盈率遠遜內地 上半年只有10家來港上市 共集資23億
羅兵咸：港股TMT市盈率遠遜內地 上半年只有10家來港上市 共集資23億
途虎養車首日孖展5459萬 未足額
途虎養車首日孖展5459萬 未足額
恒指微彈38點 結束六連跌
恒指微彈38點 結束六連跌
百度3個月沽攜程ADS套逾10億
百度3個月沽攜程ADS套逾10億
高盛再轉軚 料今年港樓價持平 預計2026年才回升 降多家本港地產商目標價
高盛再轉軚 料今年港樓價持平 預計2026年才回升 降多家本港地產商目標價
歐冠昇：內地本港中東結合顯獨特價值
歐冠昇：內地本港中東結合顯獨特價值
渣打與迪拜簽訂合作協議 加強兩地策略合作
渣打與迪拜簽訂合作協議 加強兩地策略合作
貿發局疫後歐洲首辦商貿推廣活動
貿發局疫後歐洲首辦商貿推廣活動
百勝中國擬3年斥30億美元派息兼回購
百勝中國擬3年斥30億美元派息兼回購
香港歐萊雅：上半年業務增長勁 需求回疫前
香港歐萊雅：上半年業務增長勁 需求回疫前
歐央行加息1/4厘 隔夜存息4厘新高 指利率為控通脹達「重大貢獻」 市場料息口見頂
歐央行加息1/4厘 隔夜存息4厘新高 指利率為控通脹達「重大貢獻」 市場料息口見頂
紐約期油曾升穿90美元
紐約期油曾升穿90美元
巴郡去年買入惠普後首減持
巴郡去年買入惠普後首減持
花旗公布20年最大規模改組 CEO權力增
花旗公布20年最大規模改組 CEO權力增
張兆聰：買金成走資途徑 留意金飾股
張兆聰：買金成走資途徑 留意金飾股
美元定存高息精選
美元定存高息精選
植耀輝：手機股未受惠新iPhone
植耀輝：手機股未受惠新iPhone
葉創成：預留資金 下周認購5手新綠債
葉創成：預留資金 下周認購5手新綠債
技術取勝：中國中藥或下試2.7元
技術取勝：中國中藥或下試2.7元
盧駿匡：炒挾淡倉 必須控制注碼
盧駿匡：炒挾淡倉 必須控制注碼
劉思明：降準夜期反應一般 還看今公布數據
劉思明：降準夜期反應一般 還看今公布數據
周顯：大股東增持或最終私有化
周顯：大股東增持或最終私有化
譚新強：美國CEO對AI的憂慮
譚新強：美國CEO對AI的憂慮
湯文亮：美停止加息 看兩個因素
湯文亮：美停止加息 看兩個因素
清邁或成東盟重要商業城巿 樓價仍低
清邁或成東盟重要商業城巿 樓價仍低
凱和山首批均呎1.1萬 重返4年前 涉140伙 最低折實呎價9168元
凱和山首批均呎1.1萬 重返4年前 涉140伙 最低折實呎價9168元
話你知：路勁6年前每呎樓面價6700元奪掃管笏地
話你知：路勁6年前每呎樓面價6700元奪掃管笏地
信置佔啟德項目五成股權
信置佔啟德項目五成股權
OMA OMA特色戶548萬沽 業主料微蝕
OMA OMA特色戶548萬沽 業主料微蝕
新地西九TOWNPLACE加推180伙
新地西九TOWNPLACE加推180伙
麗展放售基隆街舖 叫價3000萬
麗展放售基隆街舖 叫價3000萬