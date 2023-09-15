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經濟

香港地產

麗展放售基隆街舖 叫價3000萬

【明報專訊】近年有多個舊樓重建項目的太子基隆街，有在區內擁有發展項目的地產商放售舖位；其中於基隆街50號發展住宅逸新的麗展（0488）或相關人士，最新以約3000萬元，放售基隆街58至60號。

美聯旺舖高級營業董事劉啟聰表示，上述基隆街58至60號地下及閣樓，總面積3800方呎，其中地舖面積約2200方呎，以業主意向售價約3000萬元計，每方呎約7895元。劉表示，舖位現時分別由兩家商舖租用，新買家可享逾3厘租金回報。資料顯示，麗展或相關人士早於2007年以1285萬元購入，意味現放售價較當年高出1715萬元或1.3倍。

另資深投資者盧華或相關人士，於2021年3月向日本玩具商TOMY，以1.412億元、平均呎價約1.47萬元購入的尖沙嘴星光行12樓一籃子物業，去年底於市場拆售，惟迄今只售出4個單位，套現約5502萬元。中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事李婉琪表示，業主推出多個單位放售，面積由878至2138方呎，並因應市場情况加設期間限定優惠，呎價約14,579元起。

盧華放售星光行單位增優惠

當中叫價最廉宜單位為1214室，面積約878方呎，意向價下調至約1280萬元，呎價約14,579元；而另一個可作相連單位為1210至11室，面積約2138方呎，叫價約3300萬元，呎價即約15,435元。資料顯示，星光行正海景位單位最高呎價曾錄得逾2.1萬元，今次之優惠價已較之前回落三成至四成。

相關字詞﹕盧華 星光行 舖位放售 基隆街 麗展

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