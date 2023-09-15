新地西九TOWNPLACE加推180伙

至於首批已獲承租的105間房間，涵蓋開放式至3房，面積介乎243至860方呎，租戶中不少為「高才通」來港人士及來港就學的外地學生，月租約由1.38萬至5.28萬元，但屬早鳥優惠，而是次加推單位的月租資料暫未有詳情。

翰林峰開放戶呎租高見90元

私宅方面，西環翰林峰租金堅挺；利嘉閣助理分區董事鄧惠源稱，翰林峰第5座中層C室，實用面積216方呎開放式戶，以1.95萬元獲港大學生租用，並一次過支付全年租金約23.4萬元，實呎租金逾90元；業主2018年以652萬元一手購入，享3.6厘租金回報率。

形薈兩房減價至2.1萬租予內地專才

中原高級資深區域營業經理黎百祥稱，筲箕灣形薈第2座中層G室，實用面積470方呎兩房戶，原以1300萬元放售及2.5萬元放租，因樓價偏軟，業主決定先以2.1萬元租予內地專才，實呎租金45元；業主2016年914萬元買入，享約2.8厘租金回報率。