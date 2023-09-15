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經濟
2023年9月15日星期五
盧駿匡 圖金術
投資策略
人行降準0.25百分點 釋放5000億 強調保持流動性合理充裕 信貸合理增長
人行據報要求大銀行 暫緩外匯頭寸平倉
羅兵咸：港股TMT市盈率遠遜內地 上半年只有10家來港上市 共集資23億
途虎養車首日孖展5459萬 未足額
恒指微彈38點 結束六連跌
百度3個月沽攜程ADS套逾10億
高盛再轉軚 料今年港樓價持平 預計2026年才回升 降多家本港地產商目標價
歐冠昇：內地本港中東結合顯獨特價值
渣打與迪拜簽訂合作協議 加強兩地策略合作
貿發局疫後歐洲首辦商貿推廣活動
百勝中國擬3年斥30億美元派息兼回購
香港歐萊雅：上半年業務增長勁 需求回疫前
歐央行加息1/4厘 隔夜存息4厘新高 指利率為控通脹達「重大貢獻」 市場料息口見頂
紐約期油曾升穿90美元
巴郡去年買入惠普後首減持
花旗公布20年最大規模改組 CEO權力增
張兆聰：買金成走資途徑 留意金飾股
美元定存高息精選
植耀輝：手機股未受惠新iPhone
葉創成：預留資金 下周認購5手新綠債
技術取勝：中國中藥或下試2.7元
盧駿匡：炒挾淡倉 必須控制注碼
劉思明：降準夜期反應一般 還看今公布數據
周顯：大股東增持或最終私有化
譚新強：美國CEO對AI的憂慮
湯文亮：美停止加息 看兩個因素
清邁或成東盟重要商業城巿 樓價仍低
凱和山首批均呎1.1萬 重返4年前 涉140伙 最低折實呎價9168元
話你知：路勁6年前每呎樓面價6700元奪掃管笏地
信置佔啟德項目五成股權
OMA OMA特色戶548萬沽 業主料微蝕
新地西九TOWNPLACE加推180伙
麗展放售基隆街舖 叫價3000萬
盧駿匡：炒挾淡倉 必須控制注碼
【明報專訊】港股近期表現持續疲弱，恒指逐步形成窄幅區間，介乎17,800點至18,200點。大市成交金額在過去一周維持在千億以下，反映市場又再進入買賣兩閒局面。
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