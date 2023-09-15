明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港歐萊雅：上半年業務增長勁 需求回疫前

【明報專訊】香港歐萊雅昨舉行2023傳媒日，總裁暨董事總經理余寶珍表示，集團上半年在不同地區均維持高速增長；香港市場受惠於開關及旅遊復蘇，期內業務錄得強勁增長，加上疫情放緩及社交活動恢復，顧客對美妝產品需求已大致回復到疫前水平，清潔及保濕產品需求亦持續增長，護理產品如面膜、潔面及卸妝產品均錄得雙位數增幅，明年在港亦會引入其他新品牌。

她又稱，隨着人工智能（AI）、擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）等科技快速發展及普及，香港歐萊雅旗下品牌Maybelline New York首次為Microsoft Teams提供12個不同的妝容，所有香港Microsoft Teams企業版用戶已可免費享用。

明年在港引入其他新品牌

此外，皮膚分析儀Giorgio Armani Meta Profiler將於2024年年初在法國、中國內地及香港市場的Giorgio Armani Beauty銷售點率先推出，可透過10分鐘的診斷分析，精準分析客人的皮膚狀况，度身訂做最適合的護膚程序及面部護理建議。

可持續發展方面，香港歐萊雅營運總監梁燁表示，歐萊雅於2020年推行「L'Oréal for the future」全球可持續發展承諾，由原材料採購、可持續包裝、運輸及綠色零售等方面推動可持續性。

同時，梁燁表示，今年首季起，香港歐萊雅開始使用鐵路運輸，火車較空運可節省超過97%的二氧化碳排放量。

此外，香港歐萊雅亦推出 「可持續零售店舖」（Sustainable Retail Box）指南，已全線使用100%再生塑膠包裝試用裝和套裝，旗下各品牌在港亦提供超過130種補充裝。

相關字詞﹕美妝產品 梁燁 余寶珍 歐萊雅 可持續發展 碳排放 人工智能

上 / 下一篇新聞

人行降準0.25百分點 釋放5000億 強調保持流動性合理充裕 信貸合理增長
人行降準0.25百分點 釋放5000億 強調保持流動性合理充裕 信貸合理增長
人行據報要求大銀行 暫緩外匯頭寸平倉
人行據報要求大銀行 暫緩外匯頭寸平倉
羅兵咸：港股TMT市盈率遠遜內地 上半年只有10家來港上市 共集資23億
羅兵咸：港股TMT市盈率遠遜內地 上半年只有10家來港上市 共集資23億
途虎養車首日孖展5459萬 未足額
途虎養車首日孖展5459萬 未足額
恒指微彈38點 結束六連跌
恒指微彈38點 結束六連跌
百度3個月沽攜程ADS套逾10億
百度3個月沽攜程ADS套逾10億
高盛再轉軚 料今年港樓價持平 預計2026年才回升 降多家本港地產商目標價
高盛再轉軚 料今年港樓價持平 預計2026年才回升 降多家本港地產商目標價
歐冠昇：內地本港中東結合顯獨特價值
歐冠昇：內地本港中東結合顯獨特價值
渣打與迪拜簽訂合作協議 加強兩地策略合作
渣打與迪拜簽訂合作協議 加強兩地策略合作
貿發局疫後歐洲首辦商貿推廣活動
貿發局疫後歐洲首辦商貿推廣活動
百勝中國擬3年斥30億美元派息兼回購
百勝中國擬3年斥30億美元派息兼回購
歐央行加息1/4厘 隔夜存息4厘新高 指利率為控通脹達「重大貢獻」 市場料息口見頂
歐央行加息1/4厘 隔夜存息4厘新高 指利率為控通脹達「重大貢獻」 市場料息口見頂
紐約期油曾升穿90美元
紐約期油曾升穿90美元
巴郡去年買入惠普後首減持
巴郡去年買入惠普後首減持
花旗公布20年最大規模改組 CEO權力增
花旗公布20年最大規模改組 CEO權力增
張兆聰：買金成走資途徑 留意金飾股
張兆聰：買金成走資途徑 留意金飾股
美元定存高息精選
美元定存高息精選
植耀輝：手機股未受惠新iPhone
植耀輝：手機股未受惠新iPhone
葉創成：預留資金 下周認購5手新綠債
葉創成：預留資金 下周認購5手新綠債
技術取勝：中國中藥或下試2.7元
技術取勝：中國中藥或下試2.7元
盧駿匡：炒挾淡倉 必須控制注碼
盧駿匡：炒挾淡倉 必須控制注碼
劉思明：降準夜期反應一般 還看今公布數據
劉思明：降準夜期反應一般 還看今公布數據
周顯：大股東增持或最終私有化
周顯：大股東增持或最終私有化
譚新強：美國CEO對AI的憂慮
譚新強：美國CEO對AI的憂慮
湯文亮：美停止加息 看兩個因素
湯文亮：美停止加息 看兩個因素
清邁或成東盟重要商業城巿 樓價仍低
清邁或成東盟重要商業城巿 樓價仍低
凱和山首批均呎1.1萬 重返4年前 涉140伙 最低折實呎價9168元
凱和山首批均呎1.1萬 重返4年前 涉140伙 最低折實呎價9168元
話你知：路勁6年前每呎樓面價6700元奪掃管笏地
話你知：路勁6年前每呎樓面價6700元奪掃管笏地
信置佔啟德項目五成股權
信置佔啟德項目五成股權
OMA OMA特色戶548萬沽 業主料微蝕
OMA OMA特色戶548萬沽 業主料微蝕
新地西九TOWNPLACE加推180伙
新地西九TOWNPLACE加推180伙
麗展放售基隆街舖 叫價3000萬
麗展放售基隆街舖 叫價3000萬