貿發局疫後歐洲首辦商貿推廣活動

下周二法國舉行 促進商貿合作

香港貿發局研究總監范婉兒表示，短期內全球經濟仍處於復蘇階段，尤其歐洲受到地緣政治影響以致恢復緩慢，若該地區尋求增長，經濟增長迅速的亞太地區則存在大量機遇，包括內地。她說：「如果透過香港平台，香港可以提供最好的渠道。」

是次活動將涵蓋綠色金融、可持續發展、創新科技等範疇。范婉兒指，以發行可持續發展債券市場為例，亞洲僅次於歐洲，反映亞洲對相關解決方案和商業運作轉型有很強需求。當中有35%透過香港發行，相比2019年約18%，可見香港扮演的角色愈趨重要。

對於近期核污水、半導體製造等議題出現爭執，范承認有些領域的確存在衝突，但指商業的合作範疇廣泛，例如生物技術、醫療等科技應用均有潛在商機，故認為兩地仍有合作空間。

范婉兒表示，過去疫情令歐洲企業對香港了解並不清楚，「他們可能在幾年間所接收的信息有GAP（滯後）……有人以為香港與內地仍未通關。」故望透過是次交流讓歐洲企業可更全面了解內地和香港的實况。

她又稱，香港營商環境友善且對初創企業支持度大，背後亦有大灣區市場，有利初創企業規模增長。據統計處數據顯示，在港法國企業由2020年的373家減少至2022年的365家。