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經濟

歐冠昇：內地本港中東結合顯獨特價值

【明報專訊】「一帶一路」倡議提出10周年，中國駐阿聯酋大使張益明昨出席一帶一路高峰論壇致辭時表示，過去10年中國與阿聯酋提升至全面戰略伙伴關係，亦是中東進入大發展時代，雙方在油氣、新能源、生物製藥、航天、氣候變化等領域，展開了密切合作。張益明表示，阿聯酋第三大主權基金穆巴達拉，已在上周在北京成立辦公室，為繼阿布扎比、科威特、卡塔爾和沙特後再有主權基金在內地設辦事處，對外釋放中東國家看好中國未來、重倉中國市場的強烈信號。他支持中東主權基金、家族辦公室和私募基金在港設立分支機構，進入內地市場。

中國駐阿聯酋大使：

支持中東主權基金港設點

張益明表示，中國與阿聯酋雙方，在市場、技術、金融、資本、人才等領域高度互補，目前阿聯酋是內地在阿拉伯國家的第二大貿易伙伴，看好雙邊貿易額，可由去年的992.7億美元，至2030年如期達到兩國元首確定的2000億美元目標。今年香港與阿聯酋簽署7份合作文件，張益明建議，香港盡早與阿聯酋簽署全面經濟伙伴協議，阿聯酋已經及即將與26個新興經濟體簽署協議，可以作為香港對外合作的新網絡。他又支持港交所（0388）與當地交易所互聯互通合作，發揮港幣人民幣雙櫃台的槓桿作用。

今年3月起，合資格外資公司可納入滬深股通，接入內地資金，港交所行政總裁歐冠昇在論壇表示，香港成為唯一地方可同時接通國際和內地資金的股市，中東眾多發展機遇需要資金，相信香港、中國內地和中東的結合可為未來發展帶來獨特價值。他指本港有逾八成全球頂尖金融機構進駐，資產管理規模達4萬億港元，過去10至15年融資金額最多，認為是各地融資的最佳地區。歐冠昇又稱，港交所在2018年進行上市改革，容許新經濟公司和沒有盈利生物科技公司上市，可為中東地區着力發展的科技和新經濟行業擔當重要角色，今年3月再推出特專科技公司上市機制，為人工智能、太空科技公司提供增長機會。

在中東擁有投資經歷，億利國際投資副董事長葉廣濤表示，香港和中國內地有強勁的連接能力，受惠於人民幣國際化，認為可吸引與內地有較強業務關係的中東企業。香港低稅率、沒有增值稅，認為這對中東企業相當吸引。他認為應加強在當地的推廣，並透過雙邊合作協議與當地政府合作，為當地企業提供培訓。

相關字詞﹕家族辦公室 歐冠昇 互聯互通 金融 一帶一路 港交所

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