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經濟
名人樓市論壇

香港地產

籲港搶全球人才 建中國矽谷

【明報專訊】本港未來經濟的願景之一，是成為國際創新科技中心，而正如已故國際武打明星李小龍有一金句：「你想成為什麼人，就能成為什麼人」（As you think, so shall you become）。王于漸認為，本港作為國際創新科技中心的定位亦一定要定得高──成為中國矽谷，並且就此出台一系列土地、房屋、人才、教育政策，在本港培育及吸引全世界科技人才。

王于漸表示：「如果矽谷一開始全部只是僱用南加州人才的話，就不會成為今日的矽谷，換言之，矽谷一開始便想像到自己定位不止是南加州而是全世界，因此便去全世界吸引人才，這樣矽谷才能雄據美國甚至全球。同樣道理，如果我們（香港）所有大學只是提供高等教育予本地居民，亦無可能推動到香港成為另一個矽谷，所以這是思想問題，我們到底想像自己將成為什麼，若想像自己將成為矽谷的話，我們除了既要照顧本地人才外，亦要相信未來的發展更依靠境外的人才。」

支持資助大學倍增非本地生限額

作為香港大學首席副校長，王于漸稱，包括香港大學在內的8間政府資助大學，每年招收資助學士約1.5萬，已相當於本港適齡人口近四成，加上不受政府資助的高等教育及海外升學，本港現時逾60%年輕人口料有機會接受高等教育，但本港目前仍然人才短缺，成經濟發展最大樽頸。

本港8間資助大學的學士課程現可招收非本地生自費入讀，上限為核准資助學額總數20%，而早前則有傳媒引述消息指出，有關限額將會放寬至40%，王于漸認為，若屬實是好事：「若本港8間資助大學招收非本地學生配額可以增加1倍，這是很好的政策，原因是這些大學過去比較依靠政府的財力支持，將來便可創造空間給它們不止靠政府的資源，而是靠私人、自費的形式去辦學，這亦是本港向成為全球高等教育中樞（education hub）角色邁出重要的一步。」

[名人樓市論壇]

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