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經濟
2023年9月14日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
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建華3350萬購美孚舖
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人行下周港發行150億人幣央票 官媒：為穩匯率 不排除續在離岸市場增發央票
恒指險守萬八 成交不足800億
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按證公司發行200億 社會責任債券
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劉思明：內房股續見投機 小心過熱回吐
周顯：紅山半島向下落的風水問題
湯文亮：紅山半島或令政府撤辣？
港大王于漸：出售公屋 助吸引人才
籲港搶全球人才 建中國矽谷
劉思明：內房股續見投機 小心過熱回吐
【明報專訊】港股生意淡薄不如賭博，內房股繼續投機熱炒，但短線有過熱迹象，回吐壓力增大。
相關字詞﹕
財經專欄
劉思明
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