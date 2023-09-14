碧桂園「16騰越02」展期方案投票截止日再延期

報道引述其中一位持有人表示，「16騰越02」持有人投票截止日延長至周四晚間。此次為二度延期。碧桂園暫未回覆彭博社查詢。「16騰越02」存續金額約4.9億元人民幣，到期日為2023年10月21日。碧桂園兩度延長投票截止日顯示該債券在兌付日僅剩月餘的情况下，仍面臨債務化解的不確定性。

另外，彭博亦引述兩位債券持有人報道，已經收到碧桂園旗下境內債券「21碧地03」的利息兌付款。碧桂園本周將面臨一些境內外債券利息的兌付、其中便包括9月14日的「21碧地03」、需付息約6214萬元人民幣。另外、亦有9月16日、2024年9月到期的泰銖債需付息2042萬泰銖；9月17日，2025年到期美元債需付息1538萬美元；2024年12月到期泰銖債需付息約1890萬泰銖。

佳兆業清盤聆訊押後至本月27日

另外，佳兆業集團（1638）公布，於昨日（13日）的高等法院聆訊上，高等法院下令將清盤呈請的聆訊押後至本月27日。公司已向高等法院提出申請撤銷呈請，將適時就任何有關呈請及境外重組的重大進展另行刊發公告。