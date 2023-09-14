死線前刊發業績 當代置業今復牌

2022年度則全年虧損44.53億元，較2021年虧損20.55億元大幅擴大，每股虧損為1.594元，不派息，2021年度股息為0.0365元。集團截至2022年底的淨負債為205.93億元，淨負債率由2021年底的約301.4%上升至2022年底的約2362.3%。

中期虧損收窄至10億人幣

當代置業在2023年半年報提到，2023年下半年預計市場將出現重大的政策利好，並已經看到諸如存量首套住房貸款利率下調、首套房貸首付比例調低、多城宣布「認房不認貸」為代表的新一輪房地產利好政策密集發布，樓市迎來多重利好消息。

當代指出，從短期來看，一系列政策必定會產生一些積極效應，能夠釋放一部分市場需求，這取決於大家對未來的預期和對發展的信心。但是對於上述政策的中長期影響，依然保持謹慎樂觀。當代又表示，未來公司將摒棄高槓桿、高風險的發展模式，走上低槓桿、低風險的發展之路。公司已達成復牌指引，將於9月14日（今日）起復牌。公司自去年4月1日起停牌，停牌前報0.107元。