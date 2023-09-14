明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

花旗調查：亞太家族辦公室 看好發達市場投資級債券

【明報專訊】花旗私人銀行公布2023年全球家族辦公室調查報告，訪問該行268個家族辦公室客戶，亞太地區客戶佔受訪者的21%。結果顯示，亞太地區受訪客戶中，有43%表示在未來12個月最為看好全球發達市場投資級債券，其次33%最看好私人信貸，29%最看好新興市場股票。公開市場投資之中，有76%受訪者表示最看好科技行業，其次有61%看好健康護理，亦有37%看好金融行業。

資產類別分配上，客戶為了應對市場不確定性，54%亞太地區受訪者指增加在現金配置，相關比率高於其他地區受訪者。不過大部分亞太區受訪者同時預計，其投資組合在未來12個月內將錄得正回報，其中49%受訪者預期中的投資組合回報約為10%至15%。

74%亞太區受訪者：保存資產價值最重要

調查顯示，有64%亞太區受訪者表示，他們的家族辦公室主要關注財富管理服務，多於62%表示最為關注投資管理服務，與其他地區的調查結果一致，花旗表示現象反映各地家族辦公室，都需要應對不確定的宏觀環境。有74%亞太區受訪者認為，保存資產價值對他們最為重要，比例高於其他地區。花旗私人銀行全球家族辦公室集團南亞區主管 Jonathan Gan稱，亞太地區投資者持有相當大比例可投資現金，看好發達市場投資級債券、私募市場和新興市場股票樂觀前景，亞太區投資將在家族辦公室投資支持下回升。

相關字詞﹕債券 家族辦公室 花旗

上 / 下一篇新聞