明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

人行下周港發行150億人幣央票 官媒：為穩匯率 不排除續在離岸市場增發央票

【明報專訊】人民銀行昨日公布，本月在香港發行的6個月期央行票據發行額為150億元（人民幣，下同），較到期金額增發100億元，是繼8月增發100億元央票後，連續兩次增發。人行旗下官媒《金融時報》發文指出，此舉釋放吸收離岸人民幣流動性信號，有利維護匯率基本穩定，不排除繼續增發。在港離岸人民幣拆息繼續高企，分析指出措施降低沽出人民幣所獲息差，帶動人民幣明顯走強，不過人民幣仍存美國加息、和內地經濟是否已經好轉的不明朗因素，若預期未能扭轉，季結過後仍有機會再跌至上周的今年低位。

明報記者 歐陽偉昉

本港離岸人民幣拆息繼續抽升，隔夜拆息抽升75點子（1厘等於100點子）至5.1889厘，創1年新高，3個月拆息升12點子至4.2265厘，再創近5年新高。彭博社引交易員指出，國有大行在離岸拆出人民幣意願偏低，加上交易員平倉人民幣空倉提高離岸人民幣需求，令流動性更緊張。11時公布拆息後，離岸人民幣急升逾百點子（1元等於1萬點子）收復7.3，截至晚上9時半，人民幣在岸價報7.2795，上升106點子，離岸報7.2775，上升230點子，與在岸價倒掛，美匯指數上升0.11%至104.67，反映人民幣升值是由自身因素帶動。

本港離岸人幣拆息續抽升

人行昨日公布，本月離岸央票將於下周二（19日）投標，下周四（21日）交收。人行在2018年10月起在本港離岸市場發行多隻央票，以完善離岸人民幣市場收益率曲線，為其他離岸人民幣債定價提供基準，在2月至12月定期分8次發行。包括8月發行的3個月期央票增發100億元至200億元，今年以來增發200億元為歷年最多。《金融時報》文章指，此舉有效向離岸市場直接傳達政策意圖，人行及後可能繼續增發央票，加強對離岸人民幣流動性調節。

除人行發行的一年期以下央票，財政部6月在港發行120億元，2年期至10年期的人民幣國債，金額為歷來最多，深圳市、海南省等多個地方政府，近期亦在港發行離岸人民幣債券。截至今年7月，本港離岸人民幣資金池有9079億元，按月升0.06%。

星展：人幣或低見7.36

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡指出，離岸人民幣流動性抽緊，相關拆息上升收窄與美元息差，降低沽出人民幣、買美元套息交易的吸引力，有助人民幣在美匯上升下仍然升值。增發央票除了抽走直接流動性，亦增加在投標期間所鎖定的人民幣資金，間接進一步降低人民幣流動性，而投標金額通常是發行額的2至3倍。

不過李若凡認為，人民幣再升空間較有限，技術上在7.2435有較大阻力。基本因素方面，美國11月仍有加息機會，內地近期經濟數據較疲弱，若以上預期未見扭轉，加上9月季結後和10月初內地長假收緊流動性的因素消失，人民幣仍有可能見7.36的低位。

相關字詞﹕央行票據 離岸人民幣拆息 李若凡 美匯指數 人民銀行 人民幣

上 / 下一篇新聞