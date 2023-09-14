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經濟
香港地產

名日．九肚山洋房買家撻大訂 下周重售

【明報專訊】近期以低價策略開售油塘親海駅、將軍澳峻瀅和北角維港頌車位的長實（1113），同系已屆現樓的沙田九肚麗坪路名日．九肚山，新錄5號洋房買家取消交易撻大訂，估計發展商殺訂逾254萬元後，即日上載新銷售安排，敲定18日（下周一）重售此洋房。

原買家估計遭殺訂254萬

上述取消交易、並即日敲定重新標售的5號屋，實用907方呎3房1套間隔，原於2021年4月以2548.7萬元、實呎2.8萬元沽出，惟買家昨日取消交易撻大訂，料發展商沒收10%涉約254萬元。此洋房為名日．九肚山最後1幢可售一手洋房，分別設有前、後雙花園，連499方呎花園及32方呎平台，買家可獲車位認購權。

儘管整體市况疫弱，個別新盤餘貨仍錄得高呎價成交。鼎珮持有、已屆現樓的長沙灣睿峰，新售出西翼9樓F室成交，實用336方呎1房間隔，成交價逾1073萬元，實呎31,958元，為項目自2月重啟銷售步伐至今，呎價新高紀錄。睿峰自今年初重啟銷售至今累售90伙，套現10億元；整個項目則累售279伙。

9月至今整體一手成交暫累錄逾70宗之際，中洲置業營銷策劃總監楊聰永稱，集團旗下已屆現樓的火炭星凱‧堤岸連沽3伙，成交價1313.3萬至1703.9萬元、呎價19,514至22,014元，吸金逾4623萬元，其中第2座26樓F室，實用774方呎3房、向城門河景單位，以1703.9萬元沽出，實呎2.2萬元。

項目自2021年底開售至今累沽877伙，套現逾90億元，平均實呎2.03萬元。

屯門掃管笏全新樓盤，路勁（1098）與深圳控股（0604）發展、樓花期長約10個月的屯門掃管笏凱和山，開售進入直路；路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，今日將公布開價，並隨即對外開放示位，首推不少於139伙。

[香港地產]

相關字詞﹕凱和山 星凱‧堤岸 睿峰 名日．九肚山

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