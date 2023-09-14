建華3350萬購美孚舖

資料顯示，上述舖位為美孚新邨1期百老滙街地下7號舖，面積約600方呎，上月底以3350萬元售出，呎價約5.58萬元，買家以浪深有限公司（Ronnsen Company Limited）作登記，公司董事為文景華（Man King Wah Josh），其父親文卓培是建華集團董事長；據了解，舖位現由豬肉店以月租約10萬元租用，租金回報約3.6厘。物業原業主為馬亞木或相關人士於2002年以690萬元購入，帳面賺2660萬元或3.9倍。

原業主馬亞木持貨21年 帳賺4倍

市場亦不乏名門望族入市。原由翠華（1314）主席李遠康等人持有的中環德輔道中84至86號章記大廈地下、連地庫逾7000方呎巨舖，早前以3.7億元易手，買家為保晟有限公司，註冊董事包括利劍虹、利宛虹、利易海倫等，為恒生銀行（0011）前董事長利國偉的家族成員。以商舖總面積約7363方呎計，呎價逾5萬元；原業主為翠華餐廳主席李遠康等人，於2000年以約5780萬元購入，帳面賺3.1億元或5.4倍。

西營盤尚瓏舖呎租叫價50元起

另利嘉閣（工商舖）地產商業部/商舖部及投資部聯席董事許建方指，銅鑼灣登龍街36至48號地下A舖，面積約750方呎連約400方呎天井、共約1150方呎，叫價6000萬元放售、意向呎價5.2萬元，舖位現時由泰國菜館及雜貨店承租，月租約10萬元，以放售價計，回報率約2厘；資料顯示，上述物業由金朝陽（0878）或相關人士於2017年以「買殼」形式購入，當年有傳成交價約7500萬元，若以此計算，現放售價較購入價低1500萬元或兩成。

中原（工商舖）商舖部高級區域營業董事何潔釵表示，富豪酒店（0078）旗下西營盤尚瓏基座部分，包括A、C及D舖及一樓E、F舖，建築面積約781至5965方呎，以呎租約50元起放租。

[香港地產]