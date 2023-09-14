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經濟
香港地產

恒地6.97億統一大角嘴舊樓業權

【明報專訊】向來鍾情在港島、九龍舊區插旗的恒地（0012），繼續擴展大角嘴利奧坊項目的版圖，昨日其持有大部分業權的大角咀道177至191號（單號）舊樓項目，進行公開拍賣；恒地執行董事黃浩明在無對手下，以底價6.97億元投得項目，成功統一項目業權。

黃浩明透露，上述項目將連同毗鄰已購入全數業權的舊樓一併發展，令地盤擴展至由大角咀道173至199號（單號），地盤總面積約1.57萬方呎，將以地積比率9倍發展，重建後樓面約14萬方呎，擬建中小型單位。

合併地盤發展 總樓面14萬呎

他續稱，集團早年已統一毗鄰的萬安街24至30號，因兩地盤中間內有後巷，未能合併發展，兩個項目同預計大約3年後推售樓花。據悉，上述項目將是利奧坊系列之一，萬安街24至30號料為利奧坊第6期，而大角咀道173至199號（單號）則是利奧坊第7期，項目目前已經推售4期項目。

資料顯示，大角咀道177至191號，現由4幢6層高舊樓組成，早於1957年落成，樓齡66年，鄰近同系較早年發展的大型屋苑港灣豪庭。

冀油塘灣補地價今年內有新進展

黃續稱，集團亦就油塘灣大型發展項目的補地價提出上訴；他坦言，集團已數次就項目補地價金額提出上訴，補價金額雖然較最初下調，惟「個市跌得快過佢（指補價金額）」，故仍在上訴，期望今年內有新進展。另粉嶺北3幅地皮，則選用傳統地價金額，未有透露詳情。

另對港府今日公布「香港夜繽紛」系列活動的詳情，黃浩明表示，集團支持活動，亦向旗下商場商戶了解意向，商戶亦會配合，商場將延長營業時間，但延長營業時間需視乎商場地點。

[香港地產]

相關字詞﹕油塘灣 黃浩明 利奧坊系列 恒地

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