安謀IPO超購10倍 周四掛牌

台積電斥資不多於1億美元認購

部分投資者關注安謀會否受惠於人工智能（AI）投資熱而成為下一個Nvidia（美：NVDA）。不過市場人士指出，安謀在短期內不大可能看到AI對收入的顯著提振，但當手機上有愈來愈多的AI應用程式運行，安謀才會獲得顯著的收益增長。

分析師指出，安謀與Nvidia的業務有很大差異，後者主要設計圖形處理器（GPU），供數據中心等訓練及運行AI模型。安謀卻主要提供應用於智能手機中央處理器（CPU）的「架構」，包括設計CPU晶片所用編程語言指令等。安謀的主要業務仍是CPU，因此大部分收入來自手機和電子產品的授權費，而數據中心對GPU的需求較大，令AI對安謀的業務暫時未有顯著推動作用。

（綜合報道）

[國際金融]