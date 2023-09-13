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經濟
國際金融

摩通CEO：信美經濟繁榮持續多年將成「巨大錯誤」

【明報專訊】摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）在紐約出席金融研討會時警告，雖然美國經濟仍然蓬勃，但若相信經濟繁榮仍會持續多年將會是「巨大錯誤」。他指出，健康的消費者資產負債表，以及不斷上漲的工資，正支撐美國經濟，但未來存在風險，最令他擔憂的問題，包括美聯儲以量化緊縮（QT）來控制流動性、烏克蘭戰爭，以及各國政府花錢如流水。

戴蒙去年亦曾警告，QT等可能會讓美國經濟迎來「颶風」，但最終經濟較預期具韌性。不過戴蒙仍認為，衰退最終會發生。他說，企業仍感覺良好，是因他們只看到當前業績，但沒有人會知道QT等在未來12至18個月的全面影響，尤其是房地產及次級汽車貸款已經受壓。

中國業務由「光明」降至「尚可」

戴蒙又對美國監管機構要求銀行業增加資本緩衝表示「非常失望」，質疑此建議的理據「缺乏透明度」。根據美聯儲建議，銀行需為每100美元的風險加權資產，額外持有2美元的資本，這將導致美國銀行業較國際競爭對手保留更多資本。

戴蒙認為，這會導致美國銀行股「無法投資」，並妨礙美國銀行業的按揭貸款及企業信貸業務， 恐對美國經濟產生難以估計的後果。對於中美關係惡化，戴蒙認為摩通在中國業務的前景，已由「光明」降至「尚可」。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕中美角力 資本緩衝 量化緊縮（QT） 衰退 摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）

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