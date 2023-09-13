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經濟
國際金融

「美聯儲線人」指下周停加息 有官員憂過度加息致衰退 引發金融動盪

【明報專訊】有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，美聯儲的加息立場正發生「重大轉變」（an important shift），可能會在9月暫停加息，且將更審慎考慮未來利率路徑。部分美聯儲官員憂慮，過度加息會導致不必要的經濟衰退，甚至引發金融動盪。

市場等待美國通脹數據周三出爐之際，美匯指數昨晚逼近105。對利率敏感的美國2年期國債孳息率升穿5厘，而美國10年期國債孳息率維持在4.28厘左右，美股三大指數早段微跌。甲骨文（美：ORCL）的收入及指引均遜於預期，股價早段挫12%。油組（OPEC）昨維持對今明兩年原油需求增長的樂觀預測，國際油價昨晚升逾1%，布蘭特期油價格升穿每桶92美元，紐約期油升穿每桶89美元。

料點陣圖預示年底前再加息1次

Timiraos指出，9月會議公布的點陣圖，可能預示年底前再加息一次，但美聯儲會否真的加息仍是未知之數。美聯儲主席鮑威爾上月底描述美聯儲會否再次加息時，兩次使用「可能」（could）一詞，而不是更確定的「將會」（would）。鮑威爾當時稱，經濟加快增長的證據，「可能」不利於通脹目標取得進展，並「可能」需要進一步加息。

美聯儲在過去12次議息會議，11次上調利率，最近一次在7月，將利率上調至介乎5.25厘至5.5厘，是22年來最高。Timiraos稱，美聯儲官員似乎已就下周會議暫停加息達成一致，以觀察此前加息對經濟的影響，關鍵是什麼因素可能促使美聯儲在餘下的11月或12月會議再次加息。

近期數據顯示，美國通脹逐步放緩，就業市場也開始降溫，促使美聯儲官員轉向更平衡的傾向。雖然部分官員憂慮過早結束加息的風險，不過另一陣營的官員似乎傾向將關注焦點，由加息至多高，轉為利率維持在高位多久，恐當前強勁的經濟不可持續，尤其是考慮到加息的滯後效應，以及歐洲和中國增長放緩。

美銀行家協會料明年或減息1厘

美國銀行家協會（ABA）經濟諮詢委員會亦認為，美聯儲已完成加息，並預計明年可能減息約1厘。該委員會最新預期，美國雖然有可能避過衰退，但未來幾季的增長可能放慢。

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）近期變化不大，交易員繼續押注9月暫停加息的概率高達九成以上，而今年底前加息的概率不足五成。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕油價 債息 美股 美聯儲線人 加息預期 美國銀行家協會（American Bankers Association

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