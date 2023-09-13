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經濟
2023年9月13日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
新地籲簡化流程便利內企到港開店 推動夜經濟 商場配合部分商戶營業至零時
四大全新商場涉總樓面145萬呎
愛彼租The Henderson逾萬呎樓面
映築18伙市建局持有單位近沽清
紅磡環海‧東岸開放戶 業主持貨4年蝕近三成
中銀新造按息上調半厘 渣打花旗跟加 港元1個月拆息連升5日 升穿4.6厘
中原按揭：政府應撤辣稅 避免樓市積弱
林毅夫：中國經濟不會日本化
港股連跌5日險守18000 成交縮至逾兩周最少
3個月離岸人民幣拆息見5年高
阿里吳泳銘：三大業務加大戰略投入
內企加快赴港上市 近百企業已備案 中證監收緊A股IPO 部分行業傳遭勸退
萬達商管已兌付38億人幣債券
京放寬二手樓指導價限制 熱門學區盤源增
金管局伙以色列銀行BISIH 探討央行數碼貨幣
余偉文獲委任BIS主要新興市場經濟體行長會議主席
環聯：首季新增信用卡宗數升45%
「美聯儲線人」指下周停加息 有官員憂過度加息致衰退 引發金融動盪
摩通CEO：信美經濟繁榮持續多年將成「巨大錯誤」
安謀IPO超購10倍 周四掛牌
蓋茨據報指馬斯克「超級刻薄」
張兆聰：信置現金多抗跌力強 博撤辣之選
人民幣定存高息精選
涂國彬：美數據好壞參半 暫宜不變勝萬變
技術取勝：普拉達反彈後或再尋底
石榴集團醜聞纏身 董事長下跪道歉
渣打禤惠儀退任Mox主席 尚明洋接任
劉思明：大巿投機炒波動 乏長線資金投入
周顯：中國沒有海外「老本」吃？
湯文亮：點解咁多人要賣樓？
基金特區：富達：亞洲停加息 股債看好 區內外儲充裕通脹可控 經濟韌力高
技術取勝：普拉達反彈後或再尋底
【明報專訊】蒙牛升穿50天線（圖）
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