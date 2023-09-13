明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

萬達商管已兌付38億人幣債券

【明報專訊】內房股續處理境內債，據內媒引述接近萬達的消息人士稱，部署境外上市的萬達商管，公司旗下「20萬達01」回售債券已完成兌付，本次回售兌付金額為37.897億元（人民幣，下同），接近全額回售。而剛被剔出藍籌的碧桂園（2007）擬為旗下8隻境內債券展期一事，據內媒引述消息人士稱，截至9月11日晚上10時，碧桂園旗下8隻債券的展期方案中，已有6隻獲批展期，暫仍有兩隻未通過。

萬達商管上市死線已延至11月底

據接近萬達的消息人士指出，回售兌付完成後，萬達商管年內已無公開境外債到期風險，目前最大的風險仍來自於萬達商管能否在今年年底上市。據悉，萬達商管仍在推進上市相關工作，並在9月初大連萬達集團在香港進行了一次詢價路演，主要目的是為上市詢價以及和投資機構進行商談。

珠海萬達商管已4次向港交所提交上市申請，萬達集團已與境外債權人約定，將珠海萬達商管的上市日期推遲至今年11月30日，若最終上不了市，萬達需按對賭協議，萬達不但要贖回380億元，並要支付12%的利息。

碧桂園6隻債券獲批展期

此外，據報碧桂園截至9月11日晚上10時，碧桂園旗下8隻債券的展期方案中，已有6隻獲批展期，暫仍有兩隻未通過。今次通過展期方案的境內債分別為「21碧地03」、「20碧地03」、「19碧地03」、「21碧地04」、「21碧地01」及「21碧地02」，而暫未獲通過的「16騰越02」、「20碧地04」的投票時間將延期一日，即至9月12日晚上10時。是次8隻債券展期方案，涉及債券餘額近108億元。

融創3隻境內債今起停牌

另一內房融創中國（1918）旗下的境內實體融創房地產公布，將境內債「20融創02」、「H融創07」及「PR融創01」自今日（13日）起停牌，復牌時間另行公告。據融創指出，集團擬於9月30日根據持有人會議決議要求進行現金支付及小額兌付，因本期債券本息兌付流程需要，為保證後續平穩實施，保護廣大投資者的利益，而申請將上述債券停牌。

相關字詞﹕內房債 大連萬達 融創中國 境內債 碧桂園

上 / 下一篇新聞

新地籲簡化流程便利內企到港開店 推動夜經濟 商場配合部分商戶營業至零時
新地籲簡化流程便利內企到港開店 推動夜經濟 商場配合部分商戶營業至零時
四大全新商場涉總樓面145萬呎
四大全新商場涉總樓面145萬呎
愛彼租The Henderson逾萬呎樓面
愛彼租The Henderson逾萬呎樓面
映築18伙市建局持有單位近沽清
映築18伙市建局持有單位近沽清
紅磡環海‧東岸開放戶 業主持貨4年蝕近三成
紅磡環海‧東岸開放戶 業主持貨4年蝕近三成
中銀新造按息上調半厘 渣打花旗跟加 港元1個月拆息連升5日 升穿4.6厘
中銀新造按息上調半厘 渣打花旗跟加 港元1個月拆息連升5日 升穿4.6厘
中原按揭：政府應撤辣稅 避免樓市積弱
中原按揭：政府應撤辣稅 避免樓市積弱
林毅夫：中國經濟不會日本化
林毅夫：中國經濟不會日本化
港股連跌5日險守18000 成交縮至逾兩周最少
港股連跌5日險守18000 成交縮至逾兩周最少
3個月離岸人民幣拆息見5年高
3個月離岸人民幣拆息見5年高
阿里吳泳銘：三大業務加大戰略投入
阿里吳泳銘：三大業務加大戰略投入
內企加快赴港上市 近百企業已備案 中證監收緊A股IPO 部分行業傳遭勸退
內企加快赴港上市 近百企業已備案 中證監收緊A股IPO 部分行業傳遭勸退
京放寬二手樓指導價限制 熱門學區盤源增
京放寬二手樓指導價限制 熱門學區盤源增
金管局伙以色列銀行BISIH 探討央行數碼貨幣
金管局伙以色列銀行BISIH 探討央行數碼貨幣
余偉文獲委任BIS主要新興市場經濟體行長會議主席
余偉文獲委任BIS主要新興市場經濟體行長會議主席
環聯：首季新增信用卡宗數升45%
環聯：首季新增信用卡宗數升45%
「美聯儲線人」指下周停加息 有官員憂過度加息致衰退 引發金融動盪
「美聯儲線人」指下周停加息 有官員憂過度加息致衰退 引發金融動盪
摩通CEO：信美經濟繁榮持續多年將成「巨大錯誤」
摩通CEO：信美經濟繁榮持續多年將成「巨大錯誤」
安謀IPO超購10倍 周四掛牌
安謀IPO超購10倍 周四掛牌
蓋茨據報指馬斯克「超級刻薄」
蓋茨據報指馬斯克「超級刻薄」
張兆聰：信置現金多抗跌力強 博撤辣之選
張兆聰：信置現金多抗跌力強 博撤辣之選
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
涂國彬：美數據好壞參半 暫宜不變勝萬變
涂國彬：美數據好壞參半 暫宜不變勝萬變
技術取勝：普拉達反彈後或再尋底
技術取勝：普拉達反彈後或再尋底
石榴集團醜聞纏身 董事長下跪道歉
石榴集團醜聞纏身 董事長下跪道歉
渣打禤惠儀退任Mox主席 尚明洋接任
渣打禤惠儀退任Mox主席 尚明洋接任
劉思明：大巿投機炒波動 乏長線資金投入
劉思明：大巿投機炒波動 乏長線資金投入
周顯：中國沒有海外「老本」吃？
周顯：中國沒有海外「老本」吃？
湯文亮：點解咁多人要賣樓？
湯文亮：點解咁多人要賣樓？
基金特區：富達：亞洲停加息 股債看好 區內外儲充裕通脹可控 經濟韌力高
基金特區：富達：亞洲停加息 股債看好 區內外儲充裕通脹可控 經濟韌力高