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經濟

阿里吳泳銘：三大業務加大戰略投入

【明報專訊】阿里巴巴（9988）完成管理層交接後，新上任的首席執行官及董事吳泳銘昨日發布全員信，宣布集團將確立「用戶為先」、「AI驅動」兩大戰略重心，並圍繞重心梳理業務。在此基礎上，阿里將對三類業務加大戰略性投入，包括技術驅動的互聯網平台業務、AI驅動的科技業務、全球化的商業網絡。

吳泳銘提到，所有業務根基是用戶價值及帶來的用戶留存，阿里必須更加開放，包括與傳統意義上的競爭對手開放合作。他對管理團隊年輕化提出明確要求和目標，4年內將讓85後和90後成為主力管理者，創造更多年輕的阿里人成為阿里的核心力量的機制和文化環境。

目標4年內85後90後主力管理

吳泳銘強調「時代在變，阿里必須變」，現時傳統互聯網模式嚴重同質化已走向存量競爭，AI人工智能為代表的新技術正成為全球商業發展的新動能，認為「如果跟不上AI時代的變遷，一定會有新的物種將我們取代」。因此集團需自我變革，他希望阿里各項業務要能對未來5年以上的趨勢做出判斷，並敢於提前進行戰略投入和產品創新。

至於集團的「1+6+N」組織變革，吳泳銘表示，會繼續深入此組織變革，支持各業務探索合適自身特點的組織模式與商業路徑，集團依然是所有業務線的堅實後盾。阿里股價繼續受人事變動影響，昨全日跌2%，收報86.3元。

相關字詞﹕阿里人 吳泳銘 互聯網 人工智能 阿里巴巴

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