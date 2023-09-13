四大全新商場涉總樓面145萬呎

TOWNPLACE下季開幕

預計率先於今年第四季開幕的商場，是系內西九龍海濱旗艦酒店TOWNPLACE WEST KOWLOON的基座商場，涉樓面約4萬方呎，連同鄰近荔盈街一併規劃，商場外設海濱長廊，同時碼頭設登岸梯級，可供公眾使用。另觀塘巧明街The Millennity，商廈部分將於下月陸續入伙，部分商場餐飲租戶將隨同一併開業，而整個項目將於明年4月全面開業。

馮秀炎又稱，集團尚有兩個大型項目規劃中，包括啟德全新住宅天璽．天的基座商場，以及西九龍高鐵站商業項目的零售樓面，其中西九龍高鐵站項目，將設1.5公里長西九花園綠化徑，以行人天橋連接毗鄰西九文化區的西九龍藝術公園及佐敦社區，項目並設戶外綠化空間，預計2026年至2027年落成。

另外，銅鑼灣wwwtc（前稱世貿中心）完成翻新，項目預計於10月至11月正式開幕。

銅鑼灣wwwtc完成翻新

馮秀炎表示，銅鑼灣wwwtc完成翻新後，會以高端潮流作定位，並有多間「打卡」食肆，餐飲類別租戶佔約30%，商場亦會配合多項創新科技，空氣系統亦達國際醫院級數。

[香港地產]