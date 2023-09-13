新地籲簡化流程便利內企到港開店 推動夜經濟 商場配合部分商戶營業至零時

明報記者 林尚民、甘潔瑩

馮秀炎接受本報訪問時稱，集團支持提振夜經濟，旗下多個商場，包括觀塘apm、大埔超級城、元朗廣場及上水新都廣場等，將與商戶配合，營業時間延至晚上10時，周五、六、日更會營業至晚上12時。此外，為配合「香港夜繽紛」活動，新地旗下逾30個商場，將舉行不同夜間活動，其中apm推行的夜書展，生意額較原先預期多5%，馮期望可做到「結合所有力量、推動整個經濟」。

她續稱，期望特區政府可在政策上作出新協調，其中「拆牆鬆綁」是首要任務，並提出四大建議，包括深化輸入人才政策，為內地大學新畢業生推出「深圳居住、香港上班」先導計劃，加快彈性處理「補充勞工優化計劃」的深度，包括總廚等。

可考慮推內地畢業生

「深圳住、香港上班」計劃

她續稱，香港外勞比例只有約9%，較鄰近地區如澳門、新加坡約30%至35%為低；以澳門經驗為例，利用跨境勞動人口，早出晚返，住深圳、香港返工，希望藉此解決短期人手嚴重短缺問題。馮秀炎認為，香港仍是內地品牌、食肆衝向國際市場的主要跳板，但以她所見，有不少商戶在開設戶口等手續上均遇困難，部分需時大半年處理，對此，港府可考慮加快相關流程，以免相關品牌轉攻華南或新加坡等地。

馮秀炎：

港仍是內地品牌衝向國際跳板

此外，她提議，有關方面亦可考慮優化免稅政策，加大內地人在境外購物免稅額（由每人5000元調高到10萬元人民幣）。至於擴闊夜經濟政策層面，可參考新加坡及內地夜貓經濟做法，放寬戶外擺賣、戶外表演申請，簡化申請程序，加快批核短期牌照，以激活經濟。

對本港與內地今年初恢復通關，馮透露，期內旗下商場的人流、生意額，均錄雙位數字增長，平均出租率保持95%高水平，而今年續租商戶加租幅度亦有雙位數字。談及過去半年消費市道，她認為封關逾3年來，無論港人及內地人，都會較着重「貴價遠遊」，因而對本地消費市道有一定影響，料第四季國慶、聖誕節等長假期，消費市况會「見真章」。

[香港地產]