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經濟
2023年9月12日星期二
技術取勝
投資策略
人行開會高調維穩 人幣抽升700點子 警告或出手干預 外電指收緊企業購美元
港股萬八失而復得 北水流入斷纜走資百億
中國8月社融規模大升5倍 勝預期
林毅夫倡內地出招谷消費 料今明年經濟增5.5至6%
IPO平台次輪演習押後 港交所：將如期推FINI
新地或減派息 股價曾見14年低 受累匯豐加按息 本地地產股全線跌
張勇辭任阿里雲舵手 高盛稱市場驚訝
貿易通：內地部分已撤離廠商恐不再回歸
龍湖8月銷售130億 按年跌逾四成
舜宇上月手機鏡頭出貨量升17%
置地伙租戶節能減碳達雙贏 設綠色營運認證 鼓勵採可持續材料
日央行放鷹 暗示或結束負利率 債息升至近10年新高 圓匯曾升穿146
高通續向蘋果供應5G晶片
Tesla獲大摩唱好 股價早段升逾9%
張兆聰：人幣回穩利航空股 可博反彈
港元定存高息精選
袁啓亮：情感經濟對品牌五大啟示（三之一）
陳頴峰：發展綠色金融綠色科技 帶動大灣區接軌國際
何民傑：打風落雨停股市 太落後
圻翁：買新地收股息還是買新地樓收租好？
薛偉傑：「麒麟9000S」橫空出世 身世來源成謎
技術取勝：華能20天線附近沽壓大
劉思明：人行出組合拳 巿場氣氛改善
周顯：華為反擊戰 沒完沒了
湯文亮：一場黑雨 豪宅變危樓
三大辣稅上月跌穿3億 10個月新低 非本地客入市大減 BSD稅款按月挫61%
KOKO HILLS首錄二手 兩房3年實蝕兩成
啟德住宅地收6標書 長實新地恒地等參戰
凱和山最快日內開價 首批最少139伙
歌手周國賢及相關人士 7300萬沽上環家族自用舖
凱和山設分層及洋房 環境自成一隅
尚嘉青霞里豪宅伺機出擊
技術取勝：華能20天線附近沽壓大
【明報專訊】中航科工難突破50天線（圖）
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