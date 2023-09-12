高通續向蘋果供應5G晶片

【明報專訊】晶片大廠高通（Qualcomm）（美： QCOM） 與蘋果公司（美： AAPL）達成3年協議，直至2026年仍將繼續向iPhone提供5G通信晶片，預示蘋果開發的自家5G晶片進度可能比預期慢，未必會在短期內應用於旗艦手機。分析師和高通曾預計，使用蘋果內部開發5G晶片的iPhone，將於明年上市。蘋果是高通晶片的主要客戶，維持對蘋果的銷售，有助提振高通的手機業務，高通股價早段升逾3%，而蘋果股價早段變化不大。
蘋果拓5G晶片或較預期慢
蘋果於2019年以10億美元，收購英特爾（Intel）（美：INTC）的智能手機調製解調器（smartphone-modem）業務，引進了英特爾2200名員工及一系列專利，以打造自家5G modem晶片。不過分析師表示，由於晶片的複雜性，令蘋果放棄高通晶片面臨挑戰。事實上，英特爾對於5G modem晶片的開發也遇到困難，該業務每年損失約10億美元。
據瑞銀上月估計，高通上一財年向蘋果銷售5G modem晶片的收入約72.6億美元，約佔其總收入16%。此外，高通亦透過銷售蜂窩通信技術專利，向蘋果賺進大量收入。
市場等待蘋果於周三凌晨發布iPhone 15。美國對冲基金Satori Fund創辦人Dan Niles披露，在發布會前沽空蘋果，這除了由於華為推出新機可能令蘋果面臨更激烈的競爭，也因為美國重啟大學生貸款償還，恐影響部分消費者的購買力。蘋果股價往往在發布會當天下跌。
（綜合報道）
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