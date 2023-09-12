置地伙租戶節能減碳達雙贏 設綠色營運認證 鼓勵採可持續材料

特約記者

近年各企業紛紛作出減排承諾，林可立表示，「現時租戶對ESG方面的意識和期望不斷增強，他們簽訂租約時會詢問辦公大樓的有關綠色建築認證，以及發展商自身的減排方案等，期望發展商可協助他們實現ESG目標。」有關需求促使置地推出更多合作計劃，進一步加強與租戶的關係。

置地新推出的《租戶可持續發展合作計劃》涵蓋環境及社會領域目標，獎勵包括完成證書、3萬元綠建環評認證獎金，以及加碼至每年8萬元的配對籌款計劃等。在環境領域上，設有「綠色裝修指南」及「綠色營運認證」，建議租戶採用可持續材料、節能設備和系統、透過設置照明和冷氣控制系統減少用電量等。社會領域則鼓勵租戶參與年度租戶滿意度調查、物資捐贈、捐款配對計劃、多元共融計劃及義工服務計劃等，並鼓勵參與ESG活動。

綠色溢價或提高租值

林可立表示，現時已就該計劃與租戶簽訂了首份協議，期望提供「以ESG為增值服務」的概念，加強與租戶的緊密聯繫。他強調：「數據分享是提高可持續發展成效的關鍵之一，透過參與該計劃，業主與租戶提供直接資訊，例如推動節能、廢物處理等數據，增加工作的透明度，有效管理環境相關數據，共同達至節能減排的目標。」

他認為，發展ESG是集團長線投資計劃，每年已承諾投入約5000萬至1億美元持續升級旗下物業，確保其符合最新的環保標準。問到預期回報時，他回應，「在競爭日益激烈的社會下，如企業不投放資源發展ESG，將面臨被市場淘汰的嚴重後果，反而提早做好相關部署，可以尋找更多新機會，為未來的電費成本等作好準備，同時提高集團在氣候變化下的適應力。」

部分國家已提倡綠色溢價（Green Premium），即使用更環保、低碳的技術或綠色產品時衍生出成本。林可立指出，香港ESG成熟程度並未衍生溢價，惟現時西方國家已見相關溢價，如綠色建築可享有更高的租金或租值，相信隨着集團可持續發展計劃推出，租戶對ESG意識日漸加強，當他們可見有所回報，溢價或於未來出現。

置地公司已以科學基礎目標倡議（SBTi）為基礎訂立減排目標，與《巴黎協定》中將全球暖化升幅控制在攝氏1.5度以內的目標一致。林可立指出，截至去年底，其中環物業組合的碳排放，已較2019年基準減少20%，以及節省12%能源消耗，達到2030年目標的一半。

他解釋：「有關目標包括針對租戶範圍3的碳排放目標，惟這方面的減排工作較為複雜及難以量化，與租戶相關的碳排放管理亦較為被動，只能以合作或鼓勵形式推動減排。」他補充，集團積極循原材料及採購方面開展範圍3減排工作，例如要求生產商使用低碳物料等，以改善建築流程的價值鏈。

全港首個採AI系統減排

置地近年同時發展房地產科技，利用人工智能與大數據分析為旗下中環物業組合節約能源。

置地公司技術服務部董事及主管楊漢忠表示，集團採用的全港首創「控制塔台」系統，可利用機器學習技術，自動調節中環物業組合的室溫，每年額外減少10%用電量。

他解釋，該系統對人流、人體感知數據、建築參數、戶外狀况及物聯網傳感器數據等重要資料進行綜合分析，以提升能源效益，並能作出預測性維護與操作，同時可解決租戶對冷氣系統的投訴等。他提到，該系統仍處於研發中，未來有望可進一步連繫到租戶數據，更精準就照明及升降機等系統進行節能。