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經濟

置地伙租戶節能減碳達雙贏 設綠色營運認證 鼓勵採可持續材料

【明報專訊】如何將建築物變得更節能環保，是不少發展商在實現可持續發展所面臨的挑戰。​​​​為了與租戶可更有效及緊密合作，置地公司投資者關係及企業可持續發展部主管林可立接受訪問時表示，置地將透過新推出的租戶可合作計劃，鼓勵租戶在ESG（環境、社會及管治）上採取可持續方案，共同達至減碳及淨零碳排放的目標。

特約記者

近年各企業紛紛作出減排承諾，林可立表示，「現時租戶對ESG方面的意識和期望不斷增強，他們簽訂租約時會詢問辦公大樓的有關綠色建築認證，以及發展商自身的減排方案等，期望發展商可協助他們實現ESG目標。」有關需求促使置地推出更多合作計劃，進一步加強與租戶的關係。

置地新推出的《租戶可持續發展合作計劃》涵蓋環境及社會領域目標，獎勵包括完成證書、3萬元綠建環評認證獎金，以及加碼至每年8萬元的配對籌款計劃等。在環境領域上，設有「綠色裝修指南」及「綠色營運認證」，建議租戶採用可持續材料、節能設備和系統、透過設置照明和冷氣控制系統減少用電量等。社會領域則鼓勵租戶參與年度租戶滿意度調查、物資捐贈、捐款配對計劃、多元共融計劃及義工服務計劃等，並鼓勵參與ESG活動。

綠色溢價或提高租值

林可立表示，現時已就該計劃與租戶簽訂了首份協議，期望提供「以ESG為增值服務」的概念，加強與租戶的緊密聯繫。他強調：「數據分享是提高可持續發展成效的關鍵之一，透過參與該計劃，業主與租戶提供直接資訊，例如推動節能、廢物處理等數據，增加工作的透明度，有效管理環境相關數據，共同達至節能減排的目標。」

他認為，發展ESG是集團長線投資計劃，每年已承諾投入約5000萬至1億美元持續升級旗下物業，確保其符合最新的環保標準。問到預期回報時，他回應，「在競爭日益激烈的社會下，如企業不投放資源發展ESG，將面臨被市場淘汰的嚴重後果，反而提早做好相關部署，可以尋找更多新機會，為未來的電費成本等作好準備，同時提高集團在氣候變化下的適應力。」

部分國家已提倡綠色溢價（Green Premium），即使用更環保、低碳的技術或綠色產品時衍生出成本。林可立指出，香港ESG成熟程度並未衍生溢價，惟現時西方國家已見相關溢價，如綠色建築可享有更高的租金或租值，相信隨着集團可持續發展計劃推出，租戶對ESG意識日漸加強，當他們可見有所回報，溢價或於未來出現。

置地公司已以科學基礎目標倡議（SBTi）為基礎訂立減排目標，與《巴黎協定》中將全球暖化升幅控制在攝氏1.5度以內的目標一致。林可立指出，截至去年底，其中環物業組合的碳排放，已較2019年基準減少20%，以及節省12%能源消耗，達到2030年目標的一半。

他解釋：「有關目標包括針對租戶範圍3的碳排放目標，惟這方面的減排工作較為複雜及難以量化，與租戶相關的碳排放管理亦較為被動，只能以合作或鼓勵形式推動減排。」他補充，集團積極循原材料及採購方面開展範圍3減排工作，例如要求生產商使用低碳物料等，以改善建築流程的價值鏈。

全港首個採AI系統減排

置地近年同時發展房地產科技，利用人工智能與大數據分析為旗下中環物業組合節約能源。

置地公司技術服務部董事及主管楊漢忠表示，集團採用的全港首創「控制塔台」系統，可利用機器學習技術，自動調節中環物業組合的室溫，每年額外減少10%用電量。

他解釋，該系統對人流、人體感知數據、建築參數、戶外狀况及物聯網傳感器數據等重要資料進行綜合分析，以提升能源效益，並能作出預測性維護與操作，同時可解決租戶對冷氣系統的投訴等。他提到，該系統仍處於研發中，未來有望可進一步連繫到租戶數據，更精準就照明及升降機等系統進行節能。

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