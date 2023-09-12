張勇辭任阿里雲舵手 高盛稱市場驚訝

累阿里跌3% 高盛維持確信買入

阿里「張勇時代」告一段落後，集團股價昨低開3.1%，曾低見86.85元，收市報88.05元跌3%，成交56.35億元。高盛發表報告指投資者將期待新管理層更多釐清和更新，以了解其最新組織策略和子公司資本市場計劃會否受影響。

張勇早於2007年加入阿里巴巴，2019年接替馬雲擔任集團董事會主席，今年6月宣布辭任阿里主席及CEO一職，以專心處理阿里雲上市，最終卻再辭任雲相關職務。

高盛相信，阿里雲新任CEO吳泳銘擁有資深技術背景，曾任阿里巴巴B2B、淘寶和支付寶首席技術官，亦相信現有管理層將繼續實行3年反擊計劃，專注令淘寶天貓重新加快增長，阿里的關鍵利好因素未有改變，包括淘寶天貓3年反擊計劃、內地潛在推出刺激消費政策、廣告技術將於年底升級等。高盛維持集團「確信買入」名單，目標價134元；ADR目標價138美元。

阿里昨開市前發通告指，將繼續執行雲業務分拆計劃，並另行為其委任管理團隊；該分拆計劃的完成取決於多種因素，包括但不限於資產、負債和合同的成功重組、實施股權激勵計劃、市場條件和相關管轄區的監管審批。

蔡崇信周日正式接任阿里主席

蔡崇信於周日接任成為阿里董事會主席後發表內部信，提到張勇「將換一種方式繼續和阿里奮鬥」，集團將投資10億美元支持張勇設立面向未來的科技基金，協助阿里對未來的科技佈局，創建更好的生態環境。他又指，張勇創造「雙11」帶領天貓快速發展，過去4年就面臨疫情、外部商業環境劇烈變化等挑戰，仍帶領集團渡過一個又一個難關，阿里決定向張勇頒發史上第一個「功勳阿里人」榮譽稱號。