張勇辭任阿里雲舵手 高盛稱市場驚訝

【明報專訊】阿里巴巴（9988）再現人事變動，自今年初推動「1+6+N」變革後，集團本周日（10日）宣布已完成領導層交接，惟「逍遙子」張勇再主動提出卸任阿里雲智能集團（下簡稱「阿里雲」）董事長與首席執行官，新上任的首席執行官及董事吳泳銘將接替其出任阿里雲代理董事長兼首席執行官，變動同於周日生效。高盛指市場對張勇突然卸任感到驚訝，投資者期待新管理層會作更多釐清及更新。
累阿里跌3% 高盛維持確信買入
阿里「張勇時代」告一段落後，集團股價昨低開3.1%，曾低見86.85元，收市報88.05元跌3%，成交56.35億元。高盛發表報告指投資者將期待新管理層更多釐清和更新，以了解其最新組織策略和子公司資本市場計劃會否受影響。
張勇早於2007年加入阿里巴巴，2019年接替馬雲擔任集團董事會主席，今年6月宣布辭任阿里主席及CEO一職，以專心處理阿里雲上市，最終卻再辭任雲相關職務。
高盛相信，阿里雲新任CEO吳泳銘擁有資深技術背景，曾任阿里巴巴B2B、淘寶和支付寶首席技術官，亦相信現有管理層將繼續實行3年反擊計劃，專注令淘寶天貓重新加快增長，阿里的關鍵利好因素未有改變，包括淘寶天貓3年反擊計劃、內地潛在推出刺激消費政策、廣告技術將於年底升級等。高盛維持集團「確信買入」名單，目標價134元；ADR目標價138美元。
阿里昨開市前發通告指，將繼續執行雲業務分拆計劃，並另行為其委任管理團隊；該分拆計劃的完成取決於多種因素，包括但不限於資產、負債和合同的成功重組、實施股權激勵計劃、市場條件和相關管轄區的監管審批。
蔡崇信周日正式接任阿里主席
蔡崇信於周日接任成為阿里董事會主席後發表內部信，提到張勇「將換一種方式繼續和阿里奮鬥」，集團將投資10億美元支持張勇設立面向未來的科技基金，協助阿里對未來的科技佈局，創建更好的生態環境。他又指，張勇創造「雙11」帶領天貓快速發展，過去4年就面臨疫情、外部商業環境劇烈變化等挑戰，仍帶領集團渡過一個又一個難關，阿里決定向張勇頒發史上第一個「功勳阿里人」榮譽稱號。