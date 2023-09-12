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經濟

新地或減派息 股價曾見14年低 受累匯豐加按息 本地地產股全線跌

【明報專訊】匯豐銀行上周五（8日）決定調高H按鎖息上限，令實際按息上升0.5厘至4.125厘，本地地產股昨日全線下瀉。其中新鴻基地產 （0016）於上周四（7日）公布全年基礎溢利有所倒退，並擬減派息，遭到多間大行削目標價。昨日新地股價低開10.8%，全日最多跌12.68%至77.1元，見14年新低，收市報79.95元，跌9.46%，成交額20.91億元。明報記者 黃志偉

昨日亦是新地逾10個月以來的最大單日跌幅。對上一次收市跌逾一成為2021年9月20日，當時有消息指本港發展商據報被內地官員要求解決房屋短缺問題。而其他地產股如新世界（0017）昨亦跌6%（見表）。

大行降評級 削目標價

新地上周公布截至6月底全年度基礎溢利下跌約17%，並擬將派息比率由60%減為40%至50%，令各大行均調低目標價，其中，富瑞大削30%至80元，評級由「買入」降至「持有」，指從新地截至6月底止未入帳項目的銷售額來看，反映該集團未來業績只會溫和復蘇。另恢復40%至50%的派息率的舉動意味着明年股息派發率將被削減，該行預料，2024財年每股派息將減少16%至4.2元，股價將會承壓，故調低評級及目標價。富瑞指，新地去年物業發展業務利潤遜預期，而且物業投資業務恢復緩慢，但酒店業務強勁，負債比率亦控制在18.2%，並錄得正面現金流。該行目前更偏好恒地（0012），基於8%至9%股息率以及額外收地的潛在利潤提升。

摩根士丹利表示新地每股盈利遜預期，而50%派息比率上限可能會導致股息下降，與之前指引不同。雖然認為目前環境下保留現金做法正確，但會令投資者緊張，加上市場交投疲弱，認為2024年存在減少股息的風險。

大摩料2024年度存減股息風險

花旗亦預期，新地2024財年的每股派息可能會下調，但相信2024財年的每股派息可能見底，當市場開始復蘇，每股派息將有潛在上升空間。另花旗亦指出，本港住宅及寫字樓市場自今年第二季起顯著放緩，促使新地轉為防守模式，對本港整體樓市持審慎態度。

相關字詞﹕新地

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