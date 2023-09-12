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經濟

IPO平台次輪演習押後 港交所：將如期推FINI

【明報專訊】港交所（0388）全新的首次公開招股（IPO）結算平台FINI的次輪市場演習，因本港早前懸掛10號風球及受「黑雨」影響，需兩度延期，市場關注FINI能否如期在下月推出。港交所接受本報查詢時就表示，將會繼續與各FINI使用者緊密合作並提供協助，因應市場的準備情况而定，FINI將按照早前所宣布的時間表，落實推出。

早前公布擬10月啟用

FINI的市場演習原定於8月26日及9月2日舉行。港交所於上月26日已完成首輪市場演習，共有341家公司用戶參與。但次輪演習，因本港在9月1日10號風球後周末惡劣天氣持續，以及上周五（8日）再受到「黑雨」襲擊，港交所再將延至9月9日的市場演習第二度延期，至本周六（16日）進行。港交所強烈建議市場參與者參與演習，以確保為FINI推出準備。

港交所6月底公布，計劃在今年10月啟用FINI。根據FINI推出安排，港交所將於完成市場演習後公布確實FINI推出的日期，正式推出日期將於啟用數星期前公布。

市場人士指出，若本月中才次輪演習，假設市場已準備就緒，因預期公布推出日期，為實際推出日前三至四個星期，估計FINI要在十月底推出。他們又稱，為確保系統順利出台，希望推出首日只有一至兩家中小型新股上市，以免多家新股集中首日出台，系統易產生混亂。

根據港交所資料，目前有6家公司在8月以來通過上市聆訊，其中較受市場注目的是汽車服務平台途虎養車，已於8月底通過上市聆訊。外電指，公司已開始評估投資者對IPO的興趣，最快於本周開展機構投資者累計投標，目標集資規模約2億美元；據報另一新股樂艙物流擬集資約1億美元，亦開始評估投資者興趣。

6企近月通過上市聆訊

FINI是港交所開發的全新平台，讓市場參與者及監管機構於同一平台上共同管理首次公開招股的結算流程。將新股定價與股份開始交易之間的時間，由5個營業日（T+5），縮短至2個營業日（T+2）。

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