林毅夫倡內地出招谷消費 料今明年經濟增5.5至6%

林毅夫昨日來港出席由賽馬會主辦的香港國際慈善論壇，並接受傳媒訪問。對於不少分析指出，內地經濟面臨消費疲弱、投資信心不足，林毅夫指出，因為出口增長放緩，令企業產生過盛產能，企業投資和新增就業減少，削弱居民對未來經濟信心，拖累經濟增長。林毅夫稱中國人面對經濟放緩時，一般會將問題歸結於國內原因，他指雖然作為發展中經濟體，內地有不少問題需要解決，不過上半年經濟放緩更受外部因素影響。

指內地可投資綠色數碼基建

基建投資是過去內地振興經濟的重要工具，隨着近十年加大投資，有意見指已難再產生大量有效益的基建項目。林毅夫指雖然高速公路、鐵路等城際交通基建已有不少，但仍有不少需要投資的領域，包括如下水道等市政基建目前仍然不足，政策推動綠色可持續增長，需要投資於太陽能、風能、天然氣發電，發展數碼經濟也要投資數碼基礎設施。在推出措施緩解短期下滑壓力同時，林毅夫指出內地亦在進行改革增強民營經濟信心，在政策落實後，有信心內地經濟可穩定發展。

明報記者 歐陽偉昉