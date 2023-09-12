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經濟

中國8月社融規模大升5倍 勝預期

【明報專訊】人行昨日罕有地提早於中午時分公布8月中國信貸數據，內地8月社會融資規模增量為3.12萬億元（人民幣，下同），較7月的5282億元大增約5倍，同時亦勝於市場所預期的2.69萬億元（見表）。8月社會融資規模（TSF）存量為368.61萬億元，按年升9%，較7月升幅8.9%略增0.1個百分點，雖然TSF增量及存量按月上升，惟其存量增幅與過去仍有一大段距離（見圖）；不過昨日人行旗下媒體《金融時報》便發文引述業內專家指，當前不必關注貸款增長，而是需思考如何善用存量資本。

文章亦強調，金融對實體經濟支持總量是足夠，未來結構性工具運用既要考慮經濟運行中突出的結構性矛盾，解決好不敢貸、不願貸和不能貸的問題。

新貸1.36萬億高預期

8月新增貸款增加1.36萬億元，高於市場預期的1.25萬億元。按新增貸款的類別計，8月份住戶貸款增加3922億元，其中較反映消費的短期貸款增加2320億元；主要反映房貸中、長期貸款則增加1602億元；而企業事業單位貸款增加9488億元，短期貸款減少401億元，中長期貸款則增加6444億元。

彭博研究表示，中國8月份信貸數據有所改善或反映刺激措施開始奏效，惟整體企業貸款雖較去年增加約740億元，但其中企業長期貸款較去年少910億元，反映內房跌勢仍未結束。高盛則指，8月地方TSF增長量受地方政府債券增加所帶動，該行認為及後信貸數據或會維持穩健增長，並預期人行會於9月前降低存款準備金率（RRR）助政府發債。

學者料未來幾個月信貸或轉好

香港浸會大學商學院財務及決策系副教授麥萃才表示，人行提早公布信貸數據是想向市場釋出最壞情况已經過去的信息，未來一段時間、特別在第四季或會逐漸轉好。他續指，TSF很依賴私人需求，惟現時內地樓市下行，導致負面財富效應及消費轉弱，但疫後復蘇，加上內地出口數據及最新信貸數據顯示相對穩定，預計信貸數據未來幾個月或會輕微轉好。

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