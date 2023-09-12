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經濟

人行開會高調維穩 人幣抽升700點子 警告或出手干預 外電指收緊企業購美元

【明報專訊】在岸人民幣上周五跌穿去年10月底的低位後，內地加強支持人民幣匯率力度，早上人行公布的人民幣中間價，較市場偏強1243點子（1元等於1萬點子），創歷來新高，推動在岸價開市急升約250點子。中午人行發布全國外匯市場自律機制專題會議新聞稿，表示金融管理部門有條件保持人民幣匯率基本穩定，「該出手時就出手」，在岸價推升最多731點子或近1%，至7.2699的一周高位，離岸價曾收復7.3水平。分析指出，人民幣要脫離貶值壓力，須內地經濟好轉，或與美元息差改善。

明報記者 歐陽偉昉

至晚上9時，人民幣在岸價報7.2925，上升505點子，創1個半月以來最大升幅，離岸人民幣報7.3077，上升573點子。人民幣受美元拖累上周急跌，日本央行行長植田和男上周末表示倘確信日本通脹持續上升，將決定結束負利率政策，刺激日圓走強和美元下跌，美匯指數至晚上9時報104.64點，下跌0.39%，亦有助推升人民幣。

中間價偏強1243點子 歷來最多

人行昨日多方面出手支持人民幣匯價，人行昨日召開外匯市場自律機制專題會議，討論近期外匯市場形勢和人民幣匯率問題。人行指出，保持人民幣匯率基本穩定是金融管理部門、外匯市場成員等共同願望。人行將對單邊、順周期行為予以糾偏，對擾亂市場秩序行為進行處置，防範匯率超調風險。當局要求，銀行自覺維護市場穩定，有序開展做市自營交易，杜絕投機炒作、煽動客戶等擾亂外匯市場秩序的行為，企業和居民則不要盲從跟風、不賭單邊和不賭點位。

東方匯理銀行高級新興市場策略師張敬勤表示，是次會議向市場提供關於人行意圖的信息，應該可以減輕市場對人行容忍人民幣進一步下跌的預期。

中資行大手沽美元 推動升勢

路透社引述消息指，人行加強內地企業購買大額美元的審查，企業兌換5000萬美元或以上，現時需要人行批准，審批程序將延長，人行亦已向為企業客戶大量購買美元的銀行發出警告。彭博社引述交易員稱，中資大行昨繼續大手沽出美元，大量銀行坐盤交易將美元好倉平倉，推動人民幣快速上升。

高盛認為，人民幣偏軟是由於人民幣和美元巨大息差，以及內地經濟增長乏力推動，至少一個因素減弱前，人民幣可能仍面臨壓力。本周五內地將公布消費、投資數據，法巴指若可確認內地經濟見底，在岸人民幣約在7.4附近可見底。

相關字詞﹕美元 人民幣

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