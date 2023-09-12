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經濟
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凱和山設分層及洋房 環境自成一隅

【明報專訊】踏入9月中，新盤戰再度升溫。新界西北區焦點全新盤、由路勁（1098）與深圳控股（0604）發展、樓花期長約10個月的屯門管翠路凱和山，為掃管笏近期最大規模新盤。凱和山總共提供693伙，兼融分層單位及洋房，當中標準戶涵蓋開放式至4房雙套戶，選擇多元化；屋苑另一賣點是起居環境清幽，而現時透過屯赤隧道、大欖隧道等，往返機場、新界各區均相當方便。

明報記者 管龍欣

攝影 劉焌陶

凱和山是繼長實（1113）推出飛揚系列後，屯門青山公路沿線今年另一個大型全新樓盤；項目其中一項賣點，是位置自成一國，起居環境清幽寧靜，亦屬掃管笏近年較具規模新盤。

近七成屬1房及兩房戶

凱和山全數693伙，由4座住宅大樓、16幢洋房組成，標準戶涵蓋開放式至4房雙套戶、實用面積介乎291至1474方呎，其中51伙為特色戶，實用面積291至1472方呎。洋房物業方面，設有複式別墅4伙（分佈於兩幢），實用面積1540至1577方呎，另14幢洋房，實用面積2031至3419方呎。資料顯示，項目接近七成屬1房及兩房戶。

可步行往黃金海岸商場吃喝購物

青山公路一帶近年雖然有多個新樓盤落成，惟區內民生商舖、食肆仍相對缺乏，掃管笏村內只有小量民生食肆及雜貨店。項目車位約189個，意味住戶需依賴公共交通工具或步行外出，若需要大手購買日常所需用品，就需由掃管笏乘搭專線小巴，前往黃金海岸、置樂花園和屯門一帶，或花約15分鐘自行步行往黃金海岸商場吃喝購物。

凱和山位處尖沙嘴的展銷廳，展示了以第2座15樓E室作藍本的示範單位，屬經改動連裝修3房1套戶，實用面積1023方呎，單位以輕奢風格為主題，配搭大地色及酒紅色作主調，單位特意打通主人套房與其中一間睡房，將3房改裝成兩房設計，並將套廁、洗手間改為玻璃幕牆作分隔，以增強室內整體空間感。

透過App可實時查看家電狀態

單位採長形梗廚設計，配備多個歐洲品牌家電，包括德國Miele抽油煙機、煮食爐、雪櫃、焗爐及蒸爐，部分可連接「Miele App–Smart Home智慧家居」應用程式，實時查看家電狀態，以及變更設定。另外，廚房以長形開則，但空間偌大，可另添置小餐枱，方便享用輕食。

值得一提是，客廳、廚房及各個睡房同座向，為室內引入充足自然光，而連接露台的客廳寬敞舒適，不但可放置6人餐枱，亦備有酒櫃，方便住戶宴請親友。

另一示範單位以第1座15樓F室為藍本，實用面積586方呎，屬無改動交樓標準兩房戶，單位樓層高度3.15米，兩間睡房與客廳屬同向，主人房雖不設套廁，但預留約1.5米寬凹位空間放置衣櫃，方便住戶佈置。

此外，以第1座15樓K室為藍本的1房戶，實用面積385方呎，屬無改動交樓標準示範單位，屋內整體以長形開則；廚房採用開放式設計，L形工作枱面可提供更多備餐空間，櫥櫃設置抽拉式調味料架，讓住戶盡用收納空間。

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