啟德住宅地收6標書 長實新地恒地等參戰

估值最高不足60億 呎價低見4500元

昨日入標的發展商，以本地龍頭發展商為主，其中新地（0016）副董事總經理雷霆指，該集團以獨資形式入標；而恒地（0012）、會德豐、南豐代表，亦稱以獨資入標。至於去年12月以低價投得毗鄰地皮的長實亦有參戰，另信置（0083）則與中海外（0688）、鷹君（0041）及華置（0127）合組財團入標。

雖然今次項目，中標發展商需興建多項社區設施，包括嚴重弱智人士宿舍及男童院等，但會德豐地產物業發展高級經理何偉錦表示，項目位處市區並鄰近港鐵站，有一定優勢。被問到近日市况差會否影響出價，他就表示，「計自己數」。

信置中海外等組財團入標

上述地皮為啟德第2A區2及3號住宅官地，鄰近港鐵宋皇臺站，位於長實去年12月投得的住宅地皮和簡約公屋中間。地皮面積14.53萬方呎，預計可建樓面99.23萬方呎，料將提供約1325伙。據賣地章程顯示，地皮需建6項社福設施，涉及樓面最少4.19萬方呎，當中包括嚴重弱智人士宿舍及男童院，面積分別1.49萬及逾1.2萬方呎，是面積較大的社福設施；餘下4項社福設施，面積最少介乎1327至6869方呎。

普縉總監（估值及諮詢）李雋傑表示，考慮到近期經濟以至市况偏淡，而且發展商早前投入的發展成本還未完全回籠等因素，亦會影響到投資意欲，加上物業落成後難以豪宅定位作發展，相信以上因素均會反映在發展商出價內，預料項目每方呎樓面地價約4800元，地皮總值約48億元。