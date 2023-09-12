KOKO HILLS首錄二手 兩房3年實蝕兩成

康怡兩房809萬沽 3年實蝕140萬

此外，中原副區域營業董事袁廣達表示，鰂魚涌康怡花園N座中層1室，實用490方呎，兩房間隔，以809萬元沽出，實呎16,510元。原業主2020年5月900萬元買入，連使費計料實蝕逾140萬元或約16%。

嘉麟閣3房8400萬沽 呎價4.7萬逆市破頂

不過，港島南二手豪宅卻錄逆市下罕見呎價破頂二手成交。市場消息透露，樓齡約36年的淺水灣老牌豪宅嘉麟閣，位於1座高層A室，實用面積1775方呎，3房間隔，望海景，原叫價8800萬元，議價後減400萬元或約4.5%，約8400萬元售出，實呎47,324元，創屋苑呎價新高紀錄。原業主2008年4000萬元購入，帳面獲利4400萬元或約1.1倍。

醫護趕按揭「尾班車」 1240萬購加惠臺

此外，匯豐銀行上周公布本月18日起調高新做按揭封頂按息，有買家加快入市，以便趕上按揭「尾班車」。中原分行經理鍾光英表示，堅尼地城加惠臺2座高層A室，實用642方呎，3房1套間隔，以1240萬元沽出，實呎19,315元。買家為同區工作的醫護人員，已睇樓一段時間。原業主2001年355萬元一手買入，帳面賺885萬元或2.5倍。

科學園公司客逾11萬租澐灃複式

另外，市場再錄科學園公司客租樓個案。中原副分區營業經理周家傑表示，沙田九肚豪宅澐灃2座中層複式戶，實用面積2179方呎，4房連雙套房間隔，獲科學園公司客11.38萬元租用，呎租52.2元。業主2018年8268萬元一手購入，租金回報約1.6厘。