三大辣稅上月跌穿3億 10個月新低 非本地客入市大減 BSD稅款按月挫61%

明報記者 林尚民

據稅務局最新公布，8月三大辣稅（包括買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD及額外印花稅SSD），合共錄得201宗，雖然較7月錄195宗多約3%，但所涉稅收僅約2.952億元，較7月份的5.627億元，大跌2.675億元或47.5%，並為去年10月錄得1.595億元後的10個月新低。三大辣稅中，以反映非本地買家或公司客入市的買家印花稅BSD跌幅最大，上月共54宗BSD成交，較7月份的57宗少5.3%，而相關稅款上月只有8930萬元，較7月份約2.3億元，按月大跌61.2%，為今年1月後再度跌穿1億元，並為去年10月錄得2640萬元後新低。反映投資者入市的雙倍印花稅DSD成交，上月有130宗，比7月份123宗按月多5.7%，所涉稅款約1.983億元，按月跌38.4%，並為去年10月後新低。

三辣稅金額按月跌近五成

值得一提，若以平均每宗辣稅金額計，8月份平均每宗BSD成交涉165萬元稅款，較7月份的403.5萬元低59%，而8月份平均每宗DSD成交涉152.5萬元，較7月份259.7萬元少41%，此數字反映8月份涉及BSD、DSD之成交金額，均較7月份大跌，即期內大額成交物業較7月份為少。此外，反映短期買賣的額外印花稅SSD成交，上月有17宗，按月多3宗或21.4%，涉及760萬元稅款，按月則跌26.2%。

業界籲政府減辣激活樓市

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，近月在加息及經濟環境未見好轉下，樓市氣氛持續低迷，相信下月公布本月的辣稅成交仍會處於低水平。他又指，現時樓市成交以剛性需求為主，中上價物業受影響的程度較大，故出現辣稅金額跌幅較大的局面。

另外，陳海潮又指，辣稅推出至今已有十多年，政府是時候作檢視，放寬部分辣稅，例如額印稅當年是要抑制炒風，但現時已有壓力測試等按揭措施，加上樓價已升至一定水平，很難再出現「一個人借錢炒幾間」的情况。此外，政府積極引入專才，他認為政府可考慮調整措施，若非本地人經「高才通」計劃來港可豁免買家印花稅，若7年內賣樓則追收有關稅款。