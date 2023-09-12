明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

三大辣稅上月跌穿3億 10個月新低 非本地客入市大減 BSD稅款按月挫61%

【明報專訊】經濟復蘇進度未如預期，加上股市不振，加息及內地經濟數據欠理想等負面因素，均窒礙投資者入市步伐，拖累8月份3大物業辣稅稅收按月大跌近半，並為去年10月後首度跌穿3億元水平。市場正憧憬下月施政報告會否推出減辣措施，有業界估計，下月公布本月的辣稅成交仍會處於低水平，並謂辣稅推出至今已有十多年，政府是時候作出檢視，放寬部分辣稅，以便激活樓市。

明報記者 林尚民

據稅務局最新公布，8月三大辣稅（包括買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD及額外印花稅SSD），合共錄得201宗，雖然較7月錄195宗多約3%，但所涉稅收僅約2.952億元，較7月份的5.627億元，大跌2.675億元或47.5%，並為去年10月錄得1.595億元後的10個月新低。三大辣稅中，以反映非本地買家或公司客入市的買家印花稅BSD跌幅最大，上月共54宗BSD成交，較7月份的57宗少5.3%，而相關稅款上月只有8930萬元，較7月份約2.3億元，按月大跌61.2%，為今年1月後再度跌穿1億元，並為去年10月錄得2640萬元後新低。反映投資者入市的雙倍印花稅DSD成交，上月有130宗，比7月份123宗按月多5.7%，所涉稅款約1.983億元，按月跌38.4%，並為去年10月後新低。

三辣稅金額按月跌近五成

值得一提，若以平均每宗辣稅金額計，8月份平均每宗BSD成交涉165萬元稅款，較7月份的403.5萬元低59%，而8月份平均每宗DSD成交涉152.5萬元，較7月份259.7萬元少41%，此數字反映8月份涉及BSD、DSD之成交金額，均較7月份大跌，即期內大額成交物業較7月份為少。此外，反映短期買賣的額外印花稅SSD成交，上月有17宗，按月多3宗或21.4%，涉及760萬元稅款，按月則跌26.2%。

業界籲政府減辣激活樓市

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，近月在加息及經濟環境未見好轉下，樓市氣氛持續低迷，相信下月公布本月的辣稅成交仍會處於低水平。他又指，現時樓市成交以剛性需求為主，中上價物業受影響的程度較大，故出現辣稅金額跌幅較大的局面。

另外，陳海潮又指，辣稅推出至今已有十多年，政府是時候作檢視，放寬部分辣稅，例如額印稅當年是要抑制炒風，但現時已有壓力測試等按揭措施，加上樓價已升至一定水平，很難再出現「一個人借錢炒幾間」的情况。此外，政府積極引入專才，他認為政府可考慮調整措施，若非本地人經「高才通」計劃來港可豁免買家印花稅，若7年內賣樓則追收有關稅款。

上 / 下一篇新聞

人行開會高調維穩 人幣抽升700點子 警告或出手干預 外電指收緊企業購美元
人行開會高調維穩 人幣抽升700點子 警告或出手干預 外電指收緊企業購美元
港股萬八失而復得 北水流入斷纜走資百億
港股萬八失而復得 北水流入斷纜走資百億
中國8月社融規模大升5倍 勝預期
中國8月社融規模大升5倍 勝預期
林毅夫倡內地出招谷消費 料今明年經濟增5.5至6%
林毅夫倡內地出招谷消費 料今明年經濟增5.5至6%
IPO平台次輪演習押後 港交所：將如期推FINI
IPO平台次輪演習押後 港交所：將如期推FINI
新地或減派息 股價曾見14年低 受累匯豐加按息 本地地產股全線跌
新地或減派息 股價曾見14年低 受累匯豐加按息 本地地產股全線跌
張勇辭任阿里雲舵手 高盛稱市場驚訝
張勇辭任阿里雲舵手 高盛稱市場驚訝
貿易通：內地部分已撤離廠商恐不再回歸
貿易通：內地部分已撤離廠商恐不再回歸
龍湖8月銷售130億 按年跌逾四成
龍湖8月銷售130億 按年跌逾四成
舜宇上月手機鏡頭出貨量升17%
舜宇上月手機鏡頭出貨量升17%
置地伙租戶節能減碳達雙贏 設綠色營運認證 鼓勵採可持續材料
置地伙租戶節能減碳達雙贏 設綠色營運認證 鼓勵採可持續材料
日央行放鷹 暗示或結束負利率 債息升至近10年新高 圓匯曾升穿146
日央行放鷹 暗示或結束負利率 債息升至近10年新高 圓匯曾升穿146
高通續向蘋果供應5G晶片
高通續向蘋果供應5G晶片
Tesla獲大摩唱好 股價早段升逾9%
Tesla獲大摩唱好 股價早段升逾9%
張兆聰：人幣回穩利航空股 可博反彈
張兆聰：人幣回穩利航空股 可博反彈
港元定存高息精選
港元定存高息精選
袁啓亮：情感經濟對品牌五大啟示（三之一）
袁啓亮：情感經濟對品牌五大啟示（三之一）
陳頴峰：發展綠色金融綠色科技 帶動大灣區接軌國際
陳頴峰：發展綠色金融綠色科技 帶動大灣區接軌國際
何民傑：打風落雨停股市 太落後
何民傑：打風落雨停股市 太落後
圻翁：買新地收股息還是買新地樓收租好？
圻翁：買新地收股息還是買新地樓收租好？
薛偉傑：「麒麟9000S」橫空出世 身世來源成謎
薛偉傑：「麒麟9000S」橫空出世 身世來源成謎
技術取勝：華能20天線附近沽壓大
技術取勝：華能20天線附近沽壓大
劉思明：人行出組合拳 巿場氣氛改善
劉思明：人行出組合拳 巿場氣氛改善
周顯：華為反擊戰 沒完沒了
周顯：華為反擊戰 沒完沒了
湯文亮：一場黑雨 豪宅變危樓
湯文亮：一場黑雨 豪宅變危樓
KOKO HILLS首錄二手 兩房3年實蝕兩成
KOKO HILLS首錄二手 兩房3年實蝕兩成
啟德住宅地收6標書 長實新地恒地等參戰
啟德住宅地收6標書 長實新地恒地等參戰
凱和山最快日內開價 首批最少139伙
凱和山最快日內開價 首批最少139伙
歌手周國賢及相關人士 7300萬沽上環家族自用舖
歌手周國賢及相關人士 7300萬沽上環家族自用舖
凱和山設分層及洋房 環境自成一隅
凱和山設分層及洋房 環境自成一隅
尚嘉青霞里豪宅伺機出擊
尚嘉青霞里豪宅伺機出擊