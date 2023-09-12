陳頴峰：發展綠色金融綠色科技 帶動大灣區接軌國際

早在6月底，財政司長陳茂波在一個財經論壇上提及，香港現時已是亞洲的綠色金融樞紐，去年在港發行的綠色和可持續債務總額，超過800億美元，居亞洲第一位。他更認為，香港絕對有能力更好結合綠色科技及綠色金融兩者，借助這「雙引擎」相互促進，加速可持續發展金融的產業發展，建構全新的產業鏈。

政府可開發平台促進ESG數據交流

在司長的政策下，屬下金融監管機構都加緊制定關於綠色金融的工作。其中，金管局和證監會就共同領導一個名叫「綠色和可持續金融跨機構督導小組」，重點工作範疇包括：接軌全球標準，建立監管制度，並會參考採用IFRS的可持續披露準則；制訂香港全面的綠色金融路線圖；以及成立一個由有關當局和持份者組成的工作小組等等。

而金管局在8月25日公布的新「金融科技推廣計劃」之中，除了聚焦金融方面的財富科技、保險科技，以及科技方面的人工智能與分佈式分類帳技術之外，更特別觸及綠色科技這金融科技業務領域。新推廣計劃由金管局與證監會、保監局一起合作制定，今次計劃不再限於對金融科技提升認知，而是積極協助金融機構落實金融科技應用。

要在香港推動綠色金融和綠色科技發展，需要落實處理幾個現實操作問題。其中最重要是關於ESG數據，不僅是上市公司，尤其是非上市公司和中小企業，大多數缺乏數據資源及工具，以至可持續發展披露和報告質素良莠不齊，可信性和可用性都比較低。

最理想是能符合國際標準的企業可持續發展披露要求，這方面可參考國際可持續準則理事會（ISSB）於6月發布的IFRS可持續披露準則IFRS S1和IFRS S2，它提供了一個國際性標準，使公司可以用通用語言披露相關資料。

政府金融部門亦應該開發一個數據平台，通過讓上市公司、非上市公司、中小企業收集到的數據，豐富氣候相關數據資源，提升可用性；亦可透過跟金融科技初創合作的機會，應用包括IoT物聯網、 收集大數據、再以人工智能和區塊鏈相關科技，推動綠色科技方案開發，促進ESG數據的交流。

此外，如果實現加強ESG信息披露，確保數據真實準確，可以有效防止綠色金融特有的風險：例如防範漂綠（企業偽裝成環保，實際掩蓋對社會和環境的破壞）、資金套利、項目造假等風險。 所以金融部門制定綠色金融標準，提高可持續相關信息透明度，在促進低成本資金進場支持的同時，也可以降低市場資金參與綠色金融轉型的機會成本，從而促進綠色金融市場發展。

制定綠色金融標準增信息透明度

最後，在發展綠色金融和綠色科技的道路上，相關人才是不可或缺。但是暫時綠色金融人才在香港仍然是一個瓶頸，亟需積極培養或轉型傳統金融人才。綠色金融人才起碼需要熟悉ESG相關的知識和技能，包括ESG的最新發展、政策和法規，此外也要具備跨領域的能力和經驗，包括從金融、科技、到ESG，有能力推動發展ESG的創新產品服務和解決方案。

有見及此，本地的專上學府、專業團體和學會，都開始舉辦ESG專業培訓和證書課程。再加上政府的「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，有效推動本地合資格金融業人員，以及有志從事綠色和可持續金融工作的人士，參與到香港這一場可持續經濟發展的新趨勢，積極帶動大灣區接軌國際。

亞洲金融科技師學會副主席

[陳頴峰 全民造ESG]