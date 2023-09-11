維港灣兩房租1.88萬 今年買入回報2.8厘

單身一族1.65萬租匯璽開放式戶

此外，香港置業首席分區董事殷其家表示，港鐵南昌站匯璽6座中層C室，實用面積約279方呎，開放式間隔，享海景，以約1.65萬元租出，實用呎租約59.1元。租客為單身一族，原業主於2021年10月以約786.1萬元購入，租金回報約2.5厘。

AVA 61納米戶租1萬 6年前買入回報4厘

深水埗單幢納米盤AVA 61，本月錄得首宗租賃成交。中原地產區域營業董事歐陽振邦表示，AVA 61本月首宗租賃成交位於低層C室，實用面積150方呎，開放式間隔，望市景，最新以1萬元租出，實用呎租67元。單位業主2017年8月298萬元一手購入，持貨約6年，租金回報約4厘。

另外，大埔白石角半新盤再錄租賃成交。中原地產分行經理曾嘉匯表示，大埔白石角嘉熙9座高層E室，實用面積453方呎，兩房間隔，以1.7萬元租出，實用呎租約37.5元。租客為一對年輕情侶，業主2021年906萬元購入，租金回報約2.3厘。