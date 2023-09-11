凱帆軒兩房867萬沽 低去年一成

明報記者 歐陽慧恩

利嘉閣高級聯席董事甘尚德稱，凱帆軒9月截至首5日仍未錄得成交，而8月則錄約2宗海景單位成交，其中第3座中層A室，實用469方呎兩房間隔，以867萬元易手，實呎18486元；原業主2014年以600萬元購入，帳面賺267萬元或45%。

均呎於1.8萬至1.9萬窄幅上落

可留意是，相去年中成交同類第3座中層A室，曾以1000萬元易手，上述成交價，較去年回落133萬元或13%。甘續稱，市場普遍觀望特首10月公布的施政報告，會否有減辣或新刺激樓市方案，以帶動第四季樓市走勢。

其他市區大型屋苑亦錄低價成交，市場消息稱，西半山老牌豪宅嘉兆臺，新錄約3年來最大蝕幅成交；屋苑第2座高層D室，實用1014方呎3房1套間隔，以2100萬元易手，實呎20710元；原業主2018年以2600萬元購入，帳面蝕500萬元或19%，連使費料實蝕650萬元或25%。

嘉兆臺3房業主料損手25% 屋苑3年最傷

中原高級分區營業經理胡靖瞳表示，西灣河嘉亨灣第5座低層C室，實用749方呎3房1套間隔，享鯉魚門海景，原業主累減220萬元或12%後，以1580萬元沽出，實呎21095元；原業主2008年金融海嘯期間876萬元購入，帳面賺704萬元或逾八成。

新界方面，中原資深區域營業經理胡耀祖稱，馬鞍山星漣海第2B座低層F室，實用765方呎3房1套間隔，以1016萬元易手，實呎13281元，實呎暫為屋苑今年新低；原業主2017年1153萬元一手購入，帳面蝕137萬元或12%，由於當年發展商提供代繳印花稅優惠，料原業主連使費實蝕約145萬元或13%。

星漣海3房呎價1.32萬 屋苑今年低位

美聯助理區域經理馮根明表示，元朗朗城匯3座高層C室，實用719方呎3房1套間隔，以1060萬元易手，實呎14743元；原業主2019年1263.4萬元一手購入，帳面蝕逾203萬元或16%，連使費料實蝕260萬元或21%。

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