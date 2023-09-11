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NOVO LAND北歐式會所 高智能兼具藝術性

【明報專訊】新地（0016）旗下屯門兆康大型屋苑NOVO LAND系列，為屯門區內歷來最大型私宅發展，提供近4600個住宅單位，共分6期發展；自2022年夏天至今推出的4期（第1A、1B、2A、2B期），每次開售均大開紅盤，而屋苑第1期早前已屆現樓，住客會所開始陸續啟用。除以規模大取勝外，多項康樂設施結合藝術元素，並同時加入嶄新科技，打造出現代化會所新標準，配合新一代生活模式。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

以營造北歐生活模式為主調的NOVO LAND，屋苑主打兩房或以下細單位；當中去年夏天率先開售的第1A、1B期，較早時已陸續入伙，涉約1624伙，雖然整個屋苑料於2025年才全面落成，但住客會所已隨着第1A、1B期交樓而投入運作。

屯門歷來最大型私宅發展

整個住客會所以度假式園林為主軸，由多個國際團隊合力設計，連公共花園、遊樂地方總面積達40萬方呎，分為Poolside Club、Garden Club、Skywalk三大部分，提供多達88項休閒設施。

會所最大亮點是3.2萬方呎水上遊樂設施，單計此部分已分成六大區域，包括50米幼彩泳池、25米長室內恒溫泳池、戶外大型嬉水池、按摩池等，適合不同年齡層的住戶享用。

連公共花園地方 總面積40萬呎

除水上設施外，住客會所設有兩個面積合共約6600方呎的健身室，提供24小時服務， 除可進行健身、舞蹈、空中瑜伽等運動外，並配備108件健身器材，當中有多項更可配合智能科技，進行較高強度訓練。

小童設施方面，會所設有約2.2萬方呎青年及兒童遊樂空間，包括兩個室內主題遊樂場、兩個室內趣味教室，及多個室外遊樂場，提供約6米高大型滑梯、戶外空中飛索、兒童攀石牆等坊間較少有的住宅會所設備。值得一提是，會所聯合多位藝術家，以101件藝術品打造特色藝術長廊「Skywalk」，當中加入壁畫、雕塑及多種裝置藝術，為屋苑增加文化氣息。

健身室設施先進 24小時開放

作為「後疫情時代」面世的新派住宅會所，新地在NOVO LAND引進不少新科技，住戶透過智能電話的應用程式進行登記，屋苑的電腦系統可自動偵測住戶身分，協助進行開門、按升降機等動作，令住戶在進入屋苑後，能「免觸」任何物品返回家中。

住客會所及多個公共空間中，有不同機械人為住戶提供服務，如送餐、清潔、保安巡邏、除菌及搬運等；住戶同時亦可向會所預約使用抹窗機械人、麵包機及吸塵機等家電。

■有片睇：如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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