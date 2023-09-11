布少明：果斷撤辣 提振經濟

眾所周知，香港的樓市及股市，向來是其最重要的經濟支柱之二，可惜兩者當下表現均未如理想。股市方面上升動力欠奉，甚至有部分市場人士認為港股有步入熊市的危機；另一邊廂，雖則本港樓市首季曾一度出現旺市，同時近期新盤當旺，但目前二手樓市交投依然不振，反映買家入市取態相當謹慎，故樓市前景非全無隱憂。

有大型銀行由本月中起上調新造拆息按揭計劃（H按）的鎖息上限，由現時實際封頂息率由3.625厘，大幅增加0.5厘至4.125厘，同時現金回贈亦會大幅下調。

在未加按息之前，樓價已經持續不振，而現時支持香港經濟增長的「雙頭車馬」正有失欲動力之虞，一方面港股不振，市民身家「縮水」，消費意欲自然下降；此外，二手樓市交投不佳，市民套現或換樓艱難，導致整體地產業每况愈下，間接對各行各業表現構成一定影響，窒礙整體經濟表現及復蘇力度。

因此，現時港府對此難題的最佳解決辦法，就是仿傚中央政府，果斷地在下月《施政報告》中調整股市及樓市政策，例如減股市印花稅及樓市減辣等，因為這有助提振樓股市場，衍生財富效應。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]