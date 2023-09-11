許健生：太空經濟蓬勃發展 影響人類未來

基本上，太空經濟指的是與外太空有關的所有經濟活動，涵蓋了廣泛的行業，包括衛星通訊、太空探索、小行星採礦、太空旅遊，甚至包括在外星建立殖民地的潛力。根據Space Report，至2023年，全球太空經濟的價值約為5460億美元，並預測在未來幾十年內將超過數萬億美元。

私營公司增參與 推動太空經濟增長

技術進步、成本降低和私營公司參與的增加相結合，推動了太空經濟的增長。據McKinsey 2023年7月的報告，把物件發射到低地球軌道（LEO, Low Earth Orbit）的成本，由過去每1kg要6.5萬美元，大大降低95%至1500美元。特別是在可重複使用火箭領域的技術進步下，大大降低太空旅行的成本。

SpaceX等公司通過其獵鷹和星艦火箭，展示了重複使用火箭部件的可行性，從而降低將有效載荷送入太空的傳統成本阻礙。私營公司的增加使太空探索引入了競爭因素，推動了創新和效率提升。由具有遠見的企業家領導的藍色起源（Blue Origin）、SpaceX和維珍銀河（Virgin Galactic）等公司正在突破界限，實現了對太空的民主化訪問。政府政策也發揮了重要作用，例如，美國國家航空航天局（NASA）的商業機組計劃，促進了NASA與私營公司之間的合作伙伴關係，加速新太空技術和能力的發展。

蓬勃發展的太空經濟對人類的未來有着深遠的影響，影響着技術、經濟、環境可持續性和地緣政治等。太空經濟推動了技術創新，例如，衛星技術的發展徹底改變了通訊、導航和氣象學；就好像剛剛發布的華為Mate 60 Pro手機，已內置衛星信號接收，方便喜歡郵輪旅遊及戶外活動的朋友，對日常生活產生了無數影響。對未來的進步可能同樣具有革命性；例如追求小行星採礦可能會帶來在惡劣環境中提取和精煉資源的技術突破，進一步推動科技的發展。

太空經濟的蓬勃發展為全球帶來了巨大的經濟機會。太空技術和服務的需求不斷增加，創造了大量就業機會和新興產業。太空旅遊的興起也為旅遊業帶來新的市場，吸引更多的投資和遊客。太空經濟還可以促進地球的環境可持續性，通過利用太陽能發電和無線通訊技術，太空能源和衛星監測系統可以減少對地球的能源消耗和環境影響。此外，太空資源的開發也有潛力減少對地球上有限資源的依賴，推動可持續發展。

港OASA力推本地太空產業

OASA（創星匯）是一家智庫，致力於推動香港的太空產業發展。智庫發起人之一李嘉樂教授的目標，是希望在2030年使香港成為一個航天中心，並與年輕人合作，共同創造一個充滿活力的新香港。為實現這一目標，OASA計劃在建立一個名為「太空巡航者」的實驗室，將企業、學生和研究機構聯繫起來應對各種挑戰，如大數據、環境、社會和管治事項以及可持續發展目標等。同時，他們還積極推動選拔並培養香港的飛行任務專家，讓他們登上中國的太空站。

OASA的理念是培養能夠應用科學進行工作、對世界有不同觀點，並具備創業能力的全球系統年輕領導者，並建立各個行業之間的聯繫，共同開拓地月經濟系統，並提倡人類命運共同體的理念。香港在人工智能、大數據和算法等領域有很多科技企業和初創公司，且香港的學校也在積極培訓相關人才。

港府應為太空經濟提供支持與鼓勵

然而，港府需要更積極推動太空相關經濟的發展，並提供支持和鼓勵，以吸引更多中小型企業參與。此外，本地教育界也需要加強相關知識的普及，以免在此關鍵領域落後於其他國家。越南、印度和日本等國家已經在太空科技領域投入了大量資源，因此內地和香港都應該加倍努力。

隨着太空經濟的發展，太空成為國家競爭的重要領域。太空資源的探索和利用可能引發地緣政治上的爭端。國家間的競爭和合作將影響太空政策和國際關係。筆者認為在發展太空經濟過程中，國與國之間除了可發展健康競爭外，在浩瀚的太空裏，人類必然更發覺自己的渺小，在這個特殊的太空賽道上，國與國間可能找到更多合作空間，共創共贏。

太空經濟作為人類社會的新興領域，對我們的未來產生了巨大的影響。它推動了技術創新、經濟增長、環境可持續性和地緣政治的變革。然而，我們也需要謹慎應對太空經濟帶來的挑戰，例如確保太空資源的可持續利用和維護太空的安全與和平。通過明智的政策和國際合作，我們可以確保太空經濟為人類帶來最大的利益，同時保護地球和太空的可持續發展，為人類文明寫下新的一頁。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]