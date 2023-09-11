陸振輝：不用羨慕他人的幸福

我們經常看到的情况是，所有人都總是仰望和羨慕着別人的幸福 ，但猛一回頭，卻發現自己也正在被仰望和羨慕着。其實每個人都是幸福的，只是你的幸福，經常只會顯露在別人眼裏而已。

人生就好像攀山，眼裏總是看着競爭者在前方步步爭先，但驀然回首，原來自己的身後，卻也有數不盡的目光向你投來，原來你也是被無數競爭者仰望的人。

你實在不必仰望別人，因為你自己亦是美好的人生風景，只要守住自己的真我，羨慕別人的生活只會給自己帶來混亂和迷茫、挫敗和失落。

你以為自己沒有的東西，極可能在未來的旅途中會擁有很多；而你以為別人擁有的東西，別人也可能正走在失去的道路上。

不要羨慕別人的表面風光，也許你擁有的更具實質價值，深層次的幸福其實一直都在你身上，只是你沒有發覺而已。

豐子愷曾說：「既然無處可逃，不如喜悅。既然沒有淨土，不如清心。既然沒有如願，不如釋然。」別去抱怨自己的一事無成，別因為羨慕別人的幸福而忘記過好自己的人生。

人的一生裏，總會遇到許多不如意的事情，人應該以一種坦然的心態來面對世事紛擾。不求萬事皆如意，只尋寸心一點真，那就足夠了。

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《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]