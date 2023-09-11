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經濟
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投資策略

買家居保 留意水損自負額

【明報專訊】近日相繼來襲的十號颱風及黑雨，部分家居出現漏水或水浸的災情。儘管家居保險一般承保由颱風及暴雨等天災所引致的家居物品損毀，惟不少家居保需要投保人承擔一部分水損自負額，部分保險更會因應樓齡提高水損自負額。

明報記者 劉敬華

要留意保險公司不一定保障所有由水引致家居物品損壞，最常見的是不保障由滲水事故引致的損失，以MSIG iHome家居保險為例，家居財物保障部分列明，不保障由滲水事故引致的家居財物損失或損毀，但由颱風、暴風或暴雨引致的除外。此外，即使遇上狂風暴雨招致損失，若其間天文台未發出任何暴雨警告或颱風信號，此情况下滲水導致屋內物品損壞的相關損失，也可能不獲保險公司理賠。

根據10Life的研究，目前較常見的水損不保事項包括因空氣潮濕、極端溫度、濕度變化、颱風、暴風或降雨而對住所內的家居財物造成的任何損失；居所無人居住連續超過30天期間，發生固定供水設備、排水系統或供暖系統，或任何洗衣機或水牀漏水所造成的損失或損毁；地下水（靜水）造成的水損害，如水箱、水管或排水管爆裂、泄漏或溢出，又如洪水、海嘯或風暴潮造成的損失或損壞；以及室內裝修時造成水管爆破或排水系統堵塞直接或間接引起的損失等。

年費754元提供最高100萬保障

由於家居保險的家居財物最高保障額與保費掛鈎，是次格價選取5個家居保險中保費約1000元的計劃比較。若家居建築面積為500平方呎或以下，以昆士蘭保險香港家居綜合保險（住客尊貴計劃）以754元一年保費，提供每年最高100萬元的家居財物損失或損毁保障，最為吸引。保誠精選「家居寶」（小康之家）以680元一年保費，為建築面積500呎或以下單位提供每年最高75萬元的家居財物保障，但留意其中家俬、家居用品或電器的每件最高賠償額為7.5萬元。若家居建築面積逾千呎或以上，選擇保費並非以呎數計算保險計劃或更划算，如藍十字「家居至專寶」計劃B非矮房的一年保費為980元，可提供每年最高75萬元的家居物品保障，其中家俬、家居電器、電腦和家庭音響，以及鋼琴的每組件物品的最高賠償額為9萬元。

還要留意，不少家居保險計劃的家居財物保障設有水損自負額，即受保人需自行承擔部分水損費用，此項目較難比較，因不少計劃會根據評定損失的百分比收取水損自負額，如Chubb「我的家居保險」的高樓水損自負額便為1500元或經評定損失金額的10%，以較高者為準。更有部分保險計劃會因應樓齡及物業類型而提升水損自負額，如MSIG iHome家居保險便是就樓齡計算多層大廈的家居財物水損自負額，樓齡30年或以下的自負額為1000元或索償額5%，樓齡介乎31至40年的自負額便提升至3000元或索償額10%，同樣以較高者為準，而多層大廈以外則按個別情况考慮。不過，也有保險計劃於特定條件下可劃一計算水損自負額，如藍十字「家居至專寶」的非矮房家居物品水損自負額劃一為1000元，但只限樓齡為45年或以下。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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