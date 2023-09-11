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經濟
余淑穎 理財信箱

余淑穎：投資每月派息股債基金 賺被動收入

【明報專訊】讀者Kenny來信：

本人27歲，任職麵包師傅，月入28,000元，供完強積金後大概26,600元，無持有任何股票及債券，有20萬元儲蓄，不需給家用，現居公屋，扣車費一個月需1000元，雜項使費5000元。儲蓄方面，一個月大概儲20,000元。打算5年後結婚旅行，女朋友今年25歲，是文職公務員，月薪約26,000元。想請教應該投資什麼可以令自己多一份被動收入？希望被動收入可穩定應付或減輕每月的開支，從而令自己擁有財務自由及每個月能夠儲多一筆錢，而長遠目標是希望能在觀塘置業上車。

筆者回覆：

你的個人目標是擁有被動穩定收入，達至財務自由和加強儲蓄能力為日後置業作準備。其實Kenny每個月的開支只是佔你現時收入約25%，而家庭負擔不重，餘下收入可作為你儲蓄及增值的大動力。

現時你只是欠缺一幅清晰的儲蓄目標藍圖，為你建立更周詳的理財策劃。關於未來的你，須慎重考慮將來個人事業的發展，而動用資金進修，若有進修需要，必須在儲備中預留足夠金額。

至於置業上車，現時無法預測未來的樓市狀况。故此，我建議Kenny在沒有太大經濟負擔時提升個人資產能力，當個人的資產能力達至相當於150萬元的目標儲蓄時，可因應當時的收入及樓市狀况，考慮自己能否負擔置業後的重擔。對於首次置業的年輕人來說，除了儲備足夠的資產作首期，但不要忽略供樓按揭是長遠的負擔。

考慮買樓勿忽略供樓按揭負擔

以一個價值500萬元的一房單位，付20%首期為例子，首期方面可7年後達標，但在按揭批核時，銀行對申請者的個人總收入要求，需要每月5萬元或以上才能符合供款開支的標準。現時Kenny收入要在7年後有所提升，再加上未婚妻的收入，理應能符合供樓的壓力測試，故此在儲蓄首期之餘，也必須提升個人工作能力，以及開源增加收入，例如做兼職等賺取額外收入。

Kenny因工作的關係，不能隨時捕捉投資的機遇，須先考慮儲蓄計劃對現金流的彈性，第二是個人能承受的投資風險能力和經驗，第三才是投資回報，當然儲蓄年期的長短需要因應你的理財目標而釐定，不要胡亂投資在自己不太了解的高風險投資產品上。

你手持的其中6萬元現金可作儲備，其餘14萬元放入投資戶口，選擇波幅偏低、每月派息的股債混合基金，再將每月2萬元定額供款投資在每月派息的亞洲高收益債券基金，儲蓄期為7年。現時每年平均回報為5厘，因彈性高及每月收息，7年後應可儲蓄約220萬元作置業首期和籌備結婚之用。

美聯金融集團高級副總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[余淑穎 理財信箱]

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