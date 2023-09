德成功拓可再生能源 減依賴入口油氣

去年2月俄烏戰爭爆發後,德國大幅減少向俄羅斯入口天然氣,曾令市場擔心當地會出現能源危機,但對於積極應變的德國人來說,此舉料屬過慮。Grusch引述Fraunhofer Institute (https://strom-report.com/strom)今年上半年的數據,期內德國能源結構已有近57%屬使用可再生能源,當中,風能、太陽能、生物質(biomass)及水能分別佔29.8%、13.4%、9.4%及4.2%;至於在傳統石化能源中,煤及天然氣佔比分別為27.2%及10.4%,而核能亦佔約3%,其他則佔2.6%(見圖5)。

三大利好因素 安度今年冬季

Grusch表示:「簡單來說,減少石化能源消費、庫存水平高企及改善能源結構,均減少德國對入口石油及天然氣的依賴,可為即將來臨冬季的好兆頭(which could bode quite well for the upcoming winter season)」。

記者翻查Fraunhofer Institute去年數據,當時德國能源結構中僅48.9%屬使用可再生能源,當中,風能、太陽能、生物質及水能分別佔25.2%、11.8%、8.6%及3.3%,而在傳統能源中,煤及天然氣佔比分別為33%及9.3%,而核能亦佔6.7%,其他則佔2.1%(見圖6),與今年上半年數據比較,半年已出現頗大變化。

[封面故事]