東方匯理資產 Alfred Grusch：人幣弱利經濟 擬逐步增持中國股債

明報記者 葉創成

在上月初舉行的「新加坡理柏基金獎項2023」中,由東方匯理資產管理(德國)多元資產收入資深基金經理Alfred Grusch管理的「東方匯理有型資產目標收益基金」(Amundi Funds Real Assets Target Income),獲得「全球最佳多元資產基金」3年期表現第一名( #1 in fund performance in the Lipper Best Mixed Asset USD Flex – Global Fund Classification in the 3-year period),駐德國的Grusch近日以視像會議就此接受《Money Monday》專訪,除了分析該基金致勝之道外,亦回應了記者就人民幣貶值對中國經濟及股債市場影響的提問。

刺激措施料出台 支持中國經濟

截至今年6月底,東方匯理資產管理旗下資產管理規模(AUM)超過1.95萬億歐元,而且在傳統資產管理公司中,亦是去年12月歐洲市值最高的公司,因此Grusch這位新鮮出爐的「全球最佳多元資產基金」基金經理,對於中國經濟、股市、債市及人民幣的觀點值得讀者重視。

Grusch表示:「一方面,我們預期中國經濟將會得到支持,原因是人民幣貶值有利經濟,而且政府亦可能會出台刺激經濟措施,這會吸引我們逐步增加在中國市場的配置。另一方面,美股近來在全球市場領先,原因是流動性充裕及科技股領跑,但目前美股佔全球股市的比例相對於美國經濟在全球經濟的比例已屬偏高,這會令美股容易出現調整,也可以引致我們把投資組合逐步由美國轉移至新興市場。」

1994年人幣曾一次過貶值 提振出口

人民幣貶值有利中國經濟此觀點,星展銀行(香港)首席中國經濟師梁兆基在6月8日《明報》「名人樓市論壇」中見報的專訪亦有精闢分析。梁兆基當時指出,雖然內地首5個月錄得近3600億美元貿易順差,此基本因素不支持人民幣大幅貶值,惟在內地經濟增長三頭馬車中,出口是近月比較突出的亮點,因此若政府默許人民幣貶值以支持出口亦屬合理。

事實上,隨着美匯指數上周上升0.8%,人民幣在岸價期內亦貶值逾1%,收報7.3439,屬2007年第四季以來低位。而值得注意的是,根據中國人民銀行原副行長吳曉靈,在2018年任清華大學五道口金融學院理事長兼院長時發表的一篇文章,1993年人民幣匯價有調劑市場及官方匯率兩個不同市場,1993年5月調劑市場美元兌人民幣匯率曾達到1:11.2、官方匯率為1:5.72,後經人民銀行入市干預,1993年12月31日調劑市場的匯率為1:8.72(官方匯率為5.82)。1994年實行匯率併軌便將美元兌人民幣匯價定於1:8.72,人民幣一次性貶值逾三成(見圖1)。此後人民銀行每日公布人民幣兌美元、港元、日圓的匯價中間價,指定外匯在一定幅度內上下浮動,實現了人民幣單一的、有管理的浮動匯率制度。由於當時人民幣匯價實際上有所低估,這極大促進了出口的增長,從1994年至1997年中國貿易順差擴大,外匯儲備也快速增長。

截至今年7月底,「東方匯理有型資產目標收益基金」投資組合中股票及債券分別佔67.77%及19.77%(見圖2),而房地產股佔整體資產比例12.4%(見圖3),屬重要板塊,而以市場分佈,美國股票佔整體資產比例達25.56%,中國股票則被列入其他類別(見圖4),暫時並非重點投資領域,未來的確有逐步增持的空間。

擬增持中國交通基建能源股

至於中國股市不同板塊有何投資機會呢?Grusch指出,雖然中國消費及服務股料將會有好表現,但這並非「東方匯理有型資產目標收益基金」所投資的重點領域。另外,即使房地產是該基金的重點投資領域,但中國房地產市場面對一些挑戰,故該基金多年前已不傾向投資於中國房地產開發商,這亦是該行在投資亞洲房地產股的傾向,他表示:「我想說的是,儘管亞洲對比歐美有人口比較年輕的優勢,但要留意的是,由於亞洲不少房地產股均是開發商,因此代表性亦有所不足。」

作為比較,Grusch透露,中國以至亞洲交通、基建及能源,尤其是可再生能源股,均是「東方匯理有型資產目標收益基金」有興趣增持的板塊,會在這些領域持續尋找投資機會。

善用認購認沽期權 增收入對冲風險

至於投資者目前為何選擇「東方匯理有型資產目標收益基金」呢?資料顯示,該基金具備三大優勢,當中包括:

(1)收息力強,基金近月重倉的是原材料股及房地產股,而在截至今年6月底止,MSCI環球房地產指數及MSCI環球原材料指數派息率分別達3.8%及3.39%;

(2)多功能的資產類別,長期表現強韌,而在通脹上升期間表現更理想;

(3)攻守兼備,透過買賣期權抵禦市况波動,例如善用認沽期權對冲資產價格下跌風險,也可以透過出售認購及認沽期權提高潛在收入,旨在控制該基金的價格波幅於7%至12%之內。

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[封面故事]