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經濟
2023年9月10日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
暴雨後加快入市 太古城兩房970萬沽 上車客積極還價 412萬購荔灣花園
峻瀅2期車位減價三成 售價128萬起
內地8月CPI回升0.1% 高盛料U形反彈
美股三大指數向上 分析：恒指料續尋底
30天未用PayMe 匯豐將暫停帳戶
泛遠國際部署上市 阿里淘寶有份投資
華為Mate 60掀美制裁失效爭論
華為加推兩款手機照賣光
張宗永：吃飯之難
薛偉傑：智能炒菜機吸數千萬美元融資
馮其十：內地一線樓市回暖能持續多久？
馮其十：內地一線樓市回暖能持續多久？
【明報專訊】幾乎是立竿見影，內地一線樓市近期熱度迅速提升。但快速升溫的同時，新政效應似乎也在快速衰減。這輪回暖能持續多久？
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